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苗栗今年取締噪音最吵 苗栗市中正路110.2分貝居冠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣6處固定式聲音照相設備，今年取締到最吵在苗栗市中正路地方法院附近，一輛轎車拉轉引擎，噪音破110分貝。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣6處固定式聲音照相設備，今年取締到最吵在苗栗市中正路地方法院附近，一輛轎車拉轉引擎，噪音破110分貝。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣6處固定式聲音照相設備，今年共取締告發91件噪音超標，最吵不在台3線，而是在苗栗市中正路地方法院附近，一輛轎車拉轉引擎，噪音破110分貝，也跌破許多人眼鏡。

苗栗縣汽機車噪音吵人區域主要熱區在台3線沿線，大型重機車呼嘯而過，路旁部分居民不堪其擾，縣政府在台3線93.9公里頭份市、102公里三灣鄉，及110、123.5公里獅潭鄉，及市區苗栗市中正路、頭份市建國路，設置6處固定式聲音照相，取締汽機車噪音。

縣府環保局指出，機動車輛行駛噪音管制標準，台3線速限每小時60公里，噪音值不得超過90分貝，市區道路速限50公里，噪音值不得超過86分貝，今年聲音照相疑似改裝車341輛次，通知已回檢150輛，告發處分91件。

其中，量測最大噪音值110.2分貝，一輛轎車11月9日深夜11點多在苗栗市中正路，疑似拉轉引擎，在深夜中格外刺耳，至於台3線最大噪音在123.5公里，一 輛大型重機98分貝。

環保局表示，今年已完成裝設，還沒有啟用還有竹南鎮光復路、苑裡鎮世界路2套固定式聲音照相設備，明年至2027年再增設8套，實際架設地點將因應陳情熱區變化調整，以維護縣民生活安寧。

另，縣府針對台3線沿線的三灣鄉、南庄鄉及獅潭鄉，今年開始補助住家裝設氣密窗降低噪音，縣府、公所各補助35%，最高各3萬元，住戶負擔30%，明年預算編列420萬元，將擴大到大湖鄉、卓蘭鎮。

噪音 環保局 苗栗市

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