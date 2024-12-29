苗栗今年取締噪音最吵 苗栗市中正路110.2分貝居冠
苗栗縣6處固定式聲音照相設備，今年共取締告發91件噪音超標，最吵不在台3線，而是在苗栗市中正路地方法院附近，一輛轎車拉轉引擎，噪音破110分貝，也跌破許多人眼鏡。
苗栗縣汽機車噪音吵人區域主要熱區在台3線沿線，大型重機車呼嘯而過，路旁部分居民不堪其擾，縣政府在台3線93.9公里頭份市、102公里三灣鄉，及110、123.5公里獅潭鄉，及市區苗栗市中正路、頭份市建國路，設置6處固定式聲音照相，取締汽機車噪音。
縣府環保局指出，機動車輛行駛噪音管制標準，台3線速限每小時60公里，噪音值不得超過90分貝，市區道路速限50公里，噪音值不得超過86分貝，今年聲音照相疑似改裝車341輛次，通知已回檢150輛，告發處分91件。
其中，量測最大噪音值110.2分貝，一輛轎車11月9日深夜11點多在苗栗市中正路，疑似拉轉引擎，在深夜中格外刺耳，至於台3線最大噪音在123.5公里，一 輛大型重機98分貝。
環保局表示，今年已完成裝設，還沒有啟用還有竹南鎮光復路、苑裡鎮世界路2套固定式聲音照相設備，明年至2027年再增設8套，實際架設地點將因應陳情熱區變化調整，以維護縣民生活安寧。
另，縣府針對台3線沿線的三灣鄉、南庄鄉及獅潭鄉，今年開始補助住家裝設氣密窗降低噪音，縣府、公所各補助35%，最高各3萬元，住戶負擔30%，明年預算編列420萬元，將擴大到大湖鄉、卓蘭鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言