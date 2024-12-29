道路狹窄人車爭道 竹市大庄國小通學步道一月中開工

新竹市香山區大庄路周邊商家林立，加上道路狹窄，上下班時間車流量大容易造成人車爭道，市府規畫「大庄國小周邊通學步道改善工程」，以創新設計與鄰里和諧為核心，今宣布工程已決標，將於明年一月中旬開工，總經費1239萬元，預計2025年下半年完工。

市府指出，市府積極配合內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，推動全市通學步道改善工程，共計有24所學校獲得補助，總核定金額達4億6800萬元。

市府說，這次大庄國小通學步道設計可完全利用校園用地，除了將步道引入校園內部，並設置汽車得來速通道，讓家長可以在不干擾大庄路既有交通秩序，也能安全高效率的接送孩童，也會新增兩區機車接送區，特別針對中華路進入大庄路的機車進行分流設計，消除以往違規迴轉帶來的安全隱患。

教育處說明，大庄路為香山地區交通較為擁擠的路段，因道路狹窄，常有行人須與車輛搶道的情形，相當危險。此次的步道工程，其設計兼顧安全、美觀與環保，採用透水磚鋪設，延長使用壽命並減少積水問題。同時，校門退縮與機車接送區的分流規畫，讓人車分流更加明確，提供家長與學童更流暢的動線體驗。

大庄國小校長許雅惠表示，感謝市府協助，這次工程充分利用校園內空間，不僅提升了通學安全，也避免影響大庄路周邊店家的營運。期待工程完工後，提供師生、家長與社區居民一個安全便利且富有現代感的生活綠廊與學習環境。