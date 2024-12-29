苗栗市府前路將增設3條行穿線 穿越馬路不再險象橫生

苗栗市府前路周邊機關、學校及店家林立，民族路、至公路間約500公尺沒有行人穿越線，市公所今年10月底試辦畫設1條，效果相當不錯，將再增設3條，行人橫越馬路更方便安全。

苗栗市民代表李建宏接獲反映，並於今年9月在市民代表會臨時會提案，指出府前路周邊有市公所、苗栗縣後備指揮部、苗栗縣政府稅務局，及苗栗高中、苗栗高商，及建臺高中，兩邊店家林立，民眾有橫越的需求。

李建宏說，府前路從北端的民族路，到南端的至公路口，中間約500公尺，都沒有行穿線，10公尺的馬路，如果要走行穿線，可能要繞行500公尺，因此多數民眾直接穿越馬路，尤其是上、下學，及中午、傍晚用餐尖峰時段，人車爭道讓人捏了一把冷汗。

市公所10月底先在府前路中段的饒平街口，試辦1條行穿線，「很多學生利用行穿線過馬路了！」市公所工務課長張政翔觀察，認為行穿線更安全，後續還會在沿路的莊敬街口等，畫設3條行穿線，並盤點在民族路、和平路口等處，評估需求畫設行穿線。

市公所指出，這段府前路沿線路口、巷口多，考量停等號誌儲車空間不足，及交通順暢等因素，將不會另設號誌，行穿線保護行人路權，籲請民眾多多利用，至於行穿線有行人通行，汽、機車駕駛人要注意暫停等禮讓，否則可依規罰鍰。