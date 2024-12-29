竹市建功高中站YouBike不足 市府：已積極協調並增加

新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBike站自行車數量不足，想搭公車也擠不上去，導致學生通勤困難重重，希望市府相關單位能重視；市府指出，已積極協調並將該站點增加15柱至47柱，後續也已編列預算，將持續擴充市區站點與車輛。

新竹市政府於2016年起開始推動公共自行車租賃，與微笑單車公司合作引進YouBike，並在去年全面升級YouBike 2.0系統，目前已成功建置103站，但民眾仍反映，市區熱門站點仍不時會遇到借不到車的問題。

市府交通處指出，建功高中原設置32柱YouBike車柱，配合建功公園改善工程暫停營運，市府在12月14日接獲家長反映後就積極協調工務處同意先行進場安裝YouBike，並於12月20日完成設置，從32柱增加到47柱，以舒解學生放學後借還車的需求。

另外，市府也在114年度編列1000萬元預算，將再增10站及增購更多車輛，代理市長邱臣遠也在日前宣布，竹市明年上半年將再增10站、100輛電輔車、230輛一般車，提升公共運輸服務，確保市政更貼近民眾需求。

劉彥伶指出，她接獲家長陳情，指建功高中的YouBike數量不夠，公車又擠不上去，造成學生放學常需要步行超久到火車站附近，通勤困難。另外，也有其他家長反映先前曾接過YouBike委外調查電話，問什麼地方最常遇到沒車，即使反映「建功高中站」，之後也似乎沒效果。