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竹市建功高中站YouBike不足 市府：已積極協調並增加

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，已積極協調並將建功高中站點增加15柱至47柱，後續也已編列預算，將持續擴充是區站點與車輛。記者王駿杰／攝影
市府指出，已積極協調並將建功高中站點增加15柱至47柱，後續也已編列預算，將持續擴充是區站點與車輛。記者王駿杰／攝影

新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBike自行車數量不足，想搭公車也擠不上去，導致學生通勤困難重重，希望市府相關單位能重視；市府指出，已積極協調並將該站點增加15柱至47柱，後續也已編列預算，將持續擴充市區站點與車輛。

新竹市政府於2016年起開始推動公共自行車租賃，與微笑單車公司合作引進YouBike，並在去年全面升級YouBike 2.0系統，目前已成功建置103站，但民眾仍反映，市區熱門站點仍不時會遇到借不到車的問題。

市府交通處指出，建功高中原設置32柱YouBike車柱，配合建功公園改善工程暫停營運，市府在12月14日接獲家長反映後就積極協調工務處同意先行進場安裝YouBike，並於12月20日完成設置，從32柱增加到47柱，以舒解學生放學後借還車的需求。

另外，市府也在114年度編列1000萬元預算，將再增10站及增購更多車輛，代理市長邱臣遠也在日前宣布，竹市明年上半年將再增10站、100輛電輔車、230輛一般車，提升公共運輸服務，確保市政更貼近民眾需求。

劉彥伶指出，她接獲家長陳情，指建功高中的YouBike數量不夠，公車又擠不上去，造成學生放學常需要步行超久到火車站附近，通勤困難。另外，也有其他家長反映先前曾接過YouBike委外調查電話，問什麼地方最常遇到沒車，即使反映「建功高中站」，之後也似乎沒效果。

劉彥伶說，她接到陳情後立即向交通處了解現況，希望盡速協助學生解決放學後車輛不足的問題，交通處也回覆會配合建功公園改善工程，請施工單位留設空間，增加車柱與車輛，並在工程還未完工前先以補車輛的方式進行。目前該處已新增15柱YouBike車柱，經追蹤，學生目前反應供車狀況有改善。

新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBike站自行車數量不足。記者王駿杰／攝影
新竹市建功高中位於東區建功二路上，一旁還有馬偕兒童醫院，是市區交通熱點，民進黨市議員劉彥伶接獲家長反映，指校外YouBike站自行車數量不足。記者王駿杰／攝影

YouBike 新竹 自行車

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