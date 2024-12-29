道卡斯族竹塹社 盼恢復原民身分

道卡斯族竹塹社是位於新竹地區的一支平埔族原住民，多年來藉宗親凝聚力逐漸找回民族文化認同，昨在竹塹社公館「采田福地」向原住民族委員會遞交申請書，希望恢復原民身分，成為法定第17族；原民會表示，將由學者研究是否符合要件。

新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒表示，竹塹社族人對於新竹地區的開發有功不可沒的貢獻，數百年前族人便提供土地、守隘技術給漢人並合作開墾，雖然隨著時間族群逐漸漢化，但每年農曆7月17日，大批各地族人仍會回來「采田福地」祭祖，族人的身分認同從未消失。

「采田福地」是道卡斯族竹塹社7個被賜予漢姓的道卡斯族人的祭祀公廳，共有錢、金、潘、廖、衛、三、黎7個姓氏，族人約5百名。

竹塹社七姓公管理人三仁壽表示，族人過去為避免「番人」身分被排擠，調查籍貫時，刻意學客家人填「廣東梅縣」，族人希望找回自己的民族認同。

原民會民族法制科長陳天石表示，雖無法承諾道卡斯族竹塹社何時能恢復原民身分，不過憲法判決是「從寬認定」，可依其民族意願申請恢復，而道卡斯族竹塹社因有參與平埔族聚落活力復振，較其他同樣申請民族認定中的其他原住民族更有利識別民族身分。