桃園好人好事「八德獎」13人獲獎 勇於當行善先鋒

桃園市表揚好人好事運動協會今天在桃園區舉辦「八德獎」頒獎與協會理事長交接；理事長趙子良、新任理事長林綋詰強調，協會透過多管道推薦，發掘好人好事公開表揚，期許透過表揚活動及得獎者的善行事蹟，鼓舞、激勵更多人參與行善，讓「存好心、說好話、做好事、當好人」成為國民運動。

趙子良、林綋詰都曾任南崁高中家長會長，校長陳家祥、現任會長巫欣玲與桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福及市政顧問溫碧雲、社會局長陳寶民等人都到場祝賀，肯定即將卸任、新任理事長投入社會公益表彰光明面的表現。

「八德獎」今年13人獲獎，包括周矢綾率領國際獅子會300B3區舉辦多次公益活動及賑災援助；司廷裕關懷疾苦慷慨解囊幫助弱勢，並贊助醫療器材，林亞進為中華民國芯福微光慈善協會創會理事長，帶領協會辦理多場公益活動關懷弱勢，廣行公益，趙慧玲關懷清寒學子及社會弱勢族群，舉辦多場關懷弱勢活動及捐血活動，徐素娥捐資關懷弱勢，資助清寒學生並推動清寒弱勢生輔教與認養。

獲獎的甘宗熙熱衷公益，除了為弱勢提供實質幫助外，每年也透過捐款或捐救護車的方式，加強救護救濟的量能素質，李宥儒從小耳濡目染父母親的善行，對公益充滿熱忱，從小就與父母親一起參與公益活動關懷弱勢並擔任志工；王俊嵐為人熱心助人，捐助弱勢並發起多次急難救助及募資善款活動，張家榕捐資關懷弱勢，協辦多次捐血活動投身社會公益，劉彩芬長期擔任義剪志工服務弱勢族群，捐資並為弱勢籌募喪葬費。

蘇俊宇捐資贊助弱勢並辦理多次公益活動及協辦震災援助活動，李鎧吉為人樂善好施，關心教育事業，捐資興學、贊助獎助學金，協辦多場關懷弱勢公益活動；鄭嘉宏參與社會公益，長期捐資弱勢並協助台灣公益廚師協會辦理多場義廚活動。