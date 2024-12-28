獨／機車闖自行車道罰單流浪一年多才寄達 桃園市府：得照繳

桃園一名簡姓男子去年8月6日騎機車誤闖桃林鐵路自行車步道，被工務局科技執法設備取締，依地方公園管理自治條例裁罰1200元，但裁處書在外流浪1年多，今年12月23日才送達，不禁遭質疑效力。工務局長汪在宙表示，若違規是事實，裁罰就依法有據。

「剛收到裁處書時，以為遇到詐騙集團！」簡男向本報投訴，工務局是處罰他去年8月6日的違規行為，罰單是今年2月23日開立、2月27日發文寄送，但他12月18日才收到，從違規到信件寄達，足足1年4月。他向工務局求證，得到回覆是監理站給錯地址，公文被退，以人工查詢正確地址與重寄花不少時間，有問題可以申訴。

簡男質疑罰單效力，時間一拖1年多，就算當初違規有特別原因，現在想要申訴，也不知道去哪裡找證據。另外，罰單繳款期限是今年4月15日，但他12月收到罰單，郵局和超商繳費條碼早失效，只能到指定銀行繳納，很不方便，「既然裁處書能用立可帶改地址，為什麼不能改時間」，也擔心罰單逾期會加重處分。

工務局表示，桃林鐵路2022年底實施科技執法，剛上路時，每月取締件數破百，但設備未與監理單位連線，每件都得人工發函向監理站查詢車主資料，公文往返動輒1個多月，業務又只有1人處理，確實有塞車情形。不過，按地方公園管理自治條例，告發與裁處違規2年內都具效力，而自治條例未訂定滯納金，不用擔心罰金加重。

桃園市議員李宗豪表示，過去也有其他民眾反映工務局製單、寄單時間太久，不知道自己行為違規，所以連續幾天都被科技執法拍，一次就罰好幾張，現在雖然比較少聽到，但簡男遭遇「有點誇張」。盡管違規是事實，工務局收到退回郵件應盡速處理，也不該寄出逾繳費期限的罰單，徒增民眾困擾。