頭份全國客家日登場 鍾東錦：在家講客語天天是客家日
今天是全國客家日，苗栗縣頭份市公所上午在中山老街劇場推出「有圓頭份來一客」活動，民眾逛市集、做雪圓、玩闖關活動、看表演，挑戰一日講客語，縣長鍾東錦、頭份市長羅雪珠希望客家鄉親及親子在家時時講客家話，只要講客語，天天都是客家日。
12月28日是「還我母語日」，客委會從2022年起將這一天訂定為全國客家日，頭份市公所重視客家話的傳承，每年編列經費辦客家日活動，盼打造歡樂、豐富的客語家庭日，邀親子全家一起來說客語。
鍾東錦指出，客家話要融入日常，舉辦全國客家日就是要讓民眾體驗客家的日常生活，全國客家日不單是形式上的日期，而是希望大家在家中時時講客語，縣府將會與頭份市公所一起努力推廣客家話。
頭份市長羅雪珠表示，市公所辦全國客家日安排適合家庭參與的活動，體驗客家日常生活，讓客語生活化，並習慣在家中使用，只要肯講客家話，天天都是客家日。
頭份客家日邀在地社區、街頭藝人表演客家歌舞，客家市集販售頭份在地粄食、美食、手作小物等，現場還設計5個關卡的客語闖關活動，結合猜謎、講客語、童玩等，寓教於樂讓民眾講客家話，吸引民眾逛市集、玩遊戲、看表演，度過一個熱鬧精彩的頭份客家日。
活動規畫的客家粄食DIY，200個名額迅速秒殺，分別用火龍果、巧克力、薑黃、抹茶、紅麴製作的五彩雪圓，呈現繽紛的顏色，散發淡淡香氣，「牛搵水」再加上黑糖薑汁碎花生，暖胃又好吃，讓參與民眾直呼過癮。
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