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爭妍鬥豔！三義茶花節木雕館前登場 賞花可至1月5日

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，副縣長邱俐俐等人為系列活動揭開序幕，邀鄉親及各地遊客即日起至1月5日到三義採購茶花、品嘗苦茶油料理、體驗客家文化與自然風光，盼在各界努力下，建立專有品牌提升三義茶花的能見度及銷售管道。

三義鄉農會2007年起輔導成立茶花產銷班，透過各項栽種技巧課程，讓班員提升有關植盆、嫁接、樹態整形等多項茶花技術；苦茶油也是三義鄉重要的特色農產，具有優良品質與健康價值。

三義茶花節今年以「漫遊茶花園、油香舞慢城」為主題，結合米食、苦茶油及在地特色農產，行銷多元化展售推廣活動；邱俐俐、三義鄉長呂明忠及縣議員黎尚安等各級民代多人到場，關心在地農業發展。現場除了展售各種茶花，還有多種茶油創意料理、苦茶油雞酒提供品嘗。

邱俐俐表示，三義在公私部門齊心合作下，不管美食及遊憩景點都在國際上打開能見度，其中民宿、農旅等發展更是超乎想像，在地農產透過縣府、農會、產銷班的努力，精進培植技術步步前行，現在茶花面積已有 10.2公頃、苦茶種植面積24.9公頃，已初步有經濟規模，期盼未來建立專有品牌，開拓茶花、苦茶油的行銷通路，將三義農產推展國內外。

「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影
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「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影
「三義茶花節」上午在木雕博物館前廣場舉辦，各種茶花爭妍鬥豔。記者胡蓬生／攝影

創意料理 苦茶油 邱俐俐

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