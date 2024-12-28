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道卡斯族竹塹社要求正名 今遞交原住民民族認定申請

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
道卡斯族竹塹社希望取回原住民身分，今天於祭祀公廳向原民會遞交民族認定申請。記者巫鴻瑋／攝影
道卡斯族竹塹社希望取回原住民身分，今天於祭祀公廳向原民會遞交民族認定申請。記者巫鴻瑋／攝影

道卡斯族竹塹社是位於新竹地區的一支平埔族原住民，多年來藉由宗親凝聚力逐漸找回民族文化認同，今天在竹塹社公館「采田福地」向原住民族委員會遞交民族認定申請，希望恢復原住民身分。原民會承諾將交學者研究判定是否符合民族認定要件，期待道卡斯族竹塹社取回原住民身分。

新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒表示，竹塹社族人對於新竹地區的開發有功不可沒的貢獻，數百年前族人便提供土地、守隘技術給漢人並合作開墾，雖然隨著時間族群逐漸漢化，但每年農曆7月17日，大批各地族人仍會回來「采田福地」祭祖，族人的身分認同從未消失。

位於新竹縣竹北市新社地區的「采田福地」是道卡斯族竹塹社7個被賜予漢姓的道卡斯族人的祭祀公廳，包含錢、金、潘、廖、衛、三、黎等7姓，至今繁衍族人約有500人，除了祭祀各姓祖先外，主神供奉「番仔王爺」，也拜土地公、土地婆。

據道卡斯族竹塹社族人所述，竹塹社是千年前由新竹香山發跡，逐步向北開墾，北至桃園社子溪以南都屬竹塹社領地，原本大規模生活在如今新竹市區一帶，1733年清廷將淡水廳移駐竹塹後，便把竹塹社族人遷往如今竹北一帶，1758年被賜姓改俗並建起公廳祠堂，即如今所稱的「采田福地」。

竹塹社七姓公管理人三仁壽表示，族人過去為了掩飾自己的「番人」身分避免被排擠，甚至在籍貫調查時被迫學身邊的客家人一樣填上「廣東梅縣」，但如今時代已不同，雖然竹塹社已高度漢化，且因生活在客家聚落而主要改說客家話，不過族人仍希望找回自己的民族認同。

原民會原民法制科長陳天石表示，雖無法承諾道卡斯族竹塹社何時能恢復原民身分，不過憲法判決是「從寬認定」，可依其民族意願申請恢復，而道卡斯族竹塹社因有參與平埔族聚落活力復振，較其他同樣申請民族認定中的其他原住民族更有利識別民族身分，因此最快或許幾年內就能恢復原民身分。

道卡斯族竹塹社有7個姓氏族人，現今後代約有500人，每年農曆7月17日都會回「采田福地」祭祖。記者巫鴻瑋／攝影
道卡斯族竹塹社有7個姓氏族人，現今後代約有500人，每年農曆7月17日都會回「采田福地」祭祖。記者巫鴻瑋／攝影
道卡斯族竹塹社族人至今仍留有族譜，不少祖先姓名皆是以漢字音譯紀錄的道卡斯族姓名。記者巫鴻瑋／攝影
道卡斯族竹塹社族人至今仍留有族譜，不少祖先姓名皆是以漢字音譯紀錄的道卡斯族姓名。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒（左）向原民會原民法制科長陳天石（右）遞交民族認定申請以及350份族人連署書。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒（左）向原民會原民法制科長陳天石（右）遞交民族認定申請以及350份族人連署書。記者巫鴻瑋／攝影
「采田福地」為道卡斯族竹塹社祭祀公廳，其中「采田」2字即為「番」字拆字得名。記者巫鴻瑋／攝影
「采田福地」為道卡斯族竹塹社祭祀公廳，其中「采田」2字即為「番」字拆字得名。記者巫鴻瑋／攝影

原住民族 新竹 族人

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