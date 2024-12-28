苗栗明年公告土地現值評定 全縣「地王」身價穩如泰山

苗栗縣明年公告土地現值最近已評定通過，全縣公告土地現值平均調幅2.26％，將於2025年1月1日依法公告。全縣最高宗地價仍以頭份市中正路與民族路交叉路口的路角地，「地王」身分維持十多年不變，公告土地現值為每平方公尺18萬5500元，換算1坪約61萬3000元。

縣府指出，全縣18鄉鎮市今年共畫設6146個地價區段，經年度作業檢討，明年調整為6184個地價區段，增加38個，其中3170個區段上漲，13個區段下跌，3001個區段持平。

縣府地政處表示，2025年公告土地現值地價調查的買賣實例，蒐集自2023年9月至2024年9月，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量，較前期增加12.59%，整體呈「量增價漲」。

交易較熱絡區域，苗栗市主要集中在台鐵苗栗火車站後站、文華、文山國小及縣府周邊地區，附近開發包括鐵路一村、苗栗市親子館、苗栗市全民運動館及串連南北鐵道綠廊空間，居住環境及周邊生活機能隨著基礎設施的提升和區域開發推進，房地需求穩健，地價小幅上漲。

頭份市、竹南鎮為共同生活圈，鐵公路交通便捷，公共設施完善，整體生活機能成熟，竹科竹南基地周邊生活圈發展日漸成形，帶動人口成長，同時受桃竹苗大矽谷計畫推動、國道1號五楊高架道路向南延伸及新竹縣市高房價外溢等影響，持續帶動區域房市蓬勃發展，交易量較去年增加，價格也持續上揚。交易較熱絡地區為竹南科區段徵收區、竹南市區及山佳、海口國小一帶；頭份市為八德二路、昌隆廣場、苗北藝文中心一帶。

全縣2025年公告土地現值最高區段地價仍為頭份市和平段140地價區段，位於中正路，和平路與民族路間的商業區，公告土地現值為每平方公尺12萬5000元。

地政處提醒民眾，如有需求，可於明年1月1日公告後，至縣內各地政事務所閱覽公告土地現值表及地價區段圖，或至地政處、內政部地政司等網站查詢。