大溪百吉復興宮水上繞境罕見 全票通過列桃園市定民俗

桃園市大溪百吉復興宮以水上繞境聞名，傳統延續至今足一甲子，副市長蘇俊賓在臉書分享好消息，此傳統近日獲市府民俗暨傳統知識與實踐審議會13名委員全票通過，繼大溪普濟堂慶典、竹圍福海宮飛輦轎之後，登錄為第3個市定民俗。

蘇俊賓指出，復興宮歷史可追溯至1890年，當年阿姆坪附近居民籌資建廟，原本命名「南雅宮」，後因衝突燒毀重建，才改名為「復興宮」。1956年，石門水庫動工，復興宮在水庫範圍內，注定被水淹沒，1961年七連庒最後一次在原址舉辦慶典，其後復興宮也隨信眾遷移一分為四，分別在百吉、三民、角板山及觀音的移民新村重建新廟。

雖然遷廟可以讓信仰得以延續，但廣大的水庫淹沒區，讓傳承多年的遶境文化，幾乎不太可能再繼續，但60年前，信眾在水護湖面重現當年繞境路徑，以船筏、遊艇代替車輛，成就台灣唯一的水庫媽水上遶境，如今這份堅持與信仰，也成為桃園的文化資產。

蘇俊賓指出，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」通過委員全票通過認定的主要理由，包含有「民間高度認同並持續自主自發參與」、「顯著反映族群或地方社會生活與文化之特色」以及「表現形式與實踐仍保留傳統」等特色。這項民俗由百吉復興宮管理委員會多年來自主持續辦理，加上石門水庫渡船遊艇公會投入參與延續，男女老幼信徒參加，展現民間高度認同。