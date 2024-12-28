大溪百吉復興宮水上繞境罕見 全票通過列桃園市定民俗
桃園市大溪百吉復興宮以水上繞境聞名，傳統延續至今足一甲子，副市長蘇俊賓在臉書分享好消息，此傳統近日獲市府民俗暨傳統知識與實踐審議會13名委員全票通過，繼大溪普濟堂慶典、竹圍福海宮飛輦轎之後，登錄為第3個市定民俗。
蘇俊賓指出，復興宮歷史可追溯至1890年，當年阿姆坪附近居民籌資建廟，原本命名「南雅宮」，後因衝突燒毀重建，才改名為「復興宮」。1956年，石門水庫動工，復興宮在水庫範圍內，注定被水淹沒，1961年七連庒最後一次在原址舉辦慶典，其後復興宮也隨信眾遷移一分為四，分別在百吉、三民、角板山及觀音的移民新村重建新廟。
雖然遷廟可以讓信仰得以延續，但廣大的水庫淹沒區，讓傳承多年的遶境文化，幾乎不太可能再繼續，但60年前，信眾在水護湖面重現當年繞境路徑，以船筏、遊艇代替車輛，成就台灣唯一的水庫媽水上遶境，如今這份堅持與信仰，也成為桃園的文化資產。
蘇俊賓指出，「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」通過委員全票通過認定的主要理由，包含有「民間高度認同並持續自主自發參與」、「顯著反映族群或地方社會生活與文化之特色」以及「表現形式與實踐仍保留傳統」等特色。這項民俗由百吉復興宮管理委員會多年來自主持續辦理，加上石門水庫渡船遊艇公會投入參與延續，男女老幼信徒參加，展現民間高度認同。
蘇俊賓在臉書分享好消息，引發大溪在地民俗保存團體熱烈迴響，百吉復興宮管委會、石門水庫渡船遊艇公會以及大溪區社團民俗技藝協會等等在地長期投入文化的團體，紛紛留言感謝市府重視與肯定。許多網友藉由剖面來認識歷史脈絡，也表示大開眼界。
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