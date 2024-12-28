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竹市：114年YouBike增10站點 添購百輛電輔車

中央社／ 新竹市28日電

新竹市政府今天表示，全市YouBike原有1175輛、103個營運站點，昨天新增啟用建華國中站、投入250輛車，114年將再投入230輛、增10站點，也添購100輛電動輔助自行車

竹市府發布新聞稿表示，經統計，今年11月「新竹轉運站往返新竹高中」為熱門租借路線，新竹高中站已設立42支停車柱，提供新竹高中、培英及建華國中師生員使用。

因有民眾反映通勤時間新竹高中站常無車可借，市府表示，經協商後選定於建華國中旁的建華街人行道閒置空間增設站點，建置30支停車柱，昨天已啟用。

市府指出，竹市今年下半年已採購480輛YouBike，分別於昨天先投入250輛、明年3月投入230輛，明年預計再增設10站點及新購100輛Youbike2.0E電動輔助自行車。

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