桃園草莓苗今年成長至10萬株 市府推邊看燈會邊嚐草莓

酸甜可口的草莓深受大小朋友喜愛，不過受氣候變遷及病蟲害等影響，草莓種苗難度增加，桃園市輔導農民運用智慧科技，讓桃園種植面積不僅增加，種苗數今年也提高到10萬株。桃園市副市長蘇俊賓表示，今年產量延續到1至2月，期待遊客來桃園邊賞燈會邊吃草莓。

桃園市政府與中華民國農會中壢辦事處積極推動農業發展，輔導轉型為休閒觀光的精緻化農業，今明2天於中壢區中原文創園區舉辦「創新草莓產業文化行銷推廣活動」，推廣桃園在地草莓。

蘇俊賓表示，草莓推廣活動邁入第2年，參加完很感動，過去不知道桃園的草莓重的這麼好，雖然面臨氣候持續高溫、病蟲害及極端天氣等影響，讓草莓種苗難度增加，不過中華民國農會中壢辦事處主任鍾淑君曾擔任苗栗大湖地區農會總幹事，對於草莓栽種有經驗。

蘇俊賓說，成功讓桃園的草莓種植從原5.25公頃，今年擴大種植面積至10公頃，比起去年種苗數6萬株，大幅增加至10萬株，市府也協助讓農民運用草莓生長溫度土壤監測等環控設備、感測器及溫室高架耕作等，期望未來能更提高產量，並將草莓行銷。

鍾淑君表示，往年都是中秋節過後開始種植，今年天氣較晚冷，10月才種下，生長周期約60天，現在陸續採收，預計1月會量產。

目前桃園市共有9個行政區皆有種植草莓，多個草莓農場開放親子採摘活動，民眾可走進農田，親手採摘草莓，並了解草莓從栽培到收成的過程。

今明2日活動現場除了集結青農、農場展售草莓鮮果，自製草莓相關產品外、還有草莓派、草莓巧克力及草莓米蛋糕DIY體驗，今下午1點及明日上午10點開始報名，2日共3場DIY體驗各限量15位，欲參加民眾可至服務台報名，並可品嘗草莓披薩，另於本活動現場購買農產品，有機會抽到草莓甘糀、草莓盆栽、多肉植物等好禮。