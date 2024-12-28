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大新竹跨年晚會將施放300秒煙火 接駁車資訊看這邊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大新竹跨年晚會接駁車由當天下午5點發車，回程服務至隔天凌晨1點。圖／新竹縣府提供
大新竹跨年晚會接駁車由當天下午5點發車，回程服務至隔天凌晨1點。圖／新竹縣府提供

2025大新竹跨年晚會今年移師新竹縣舉辦，新竹縣府前的縣政六路已搭起大舞台，預估將吸引超過5萬人一同倒數，跨年晚會也將施放300秒煙火，即將迎接新的一年，新竹縣府呼籲民眾多利用接駁車，可從高鐵新竹站、新竹火車站及樹林頭停車場搭乘往返。

大新竹跨年晚會免費巡迴接駁車，新竹縣路線從高鐵新竹站出發，行經喜來登飯店站、體育場站前往會場。頭班車於12月31日下午5時起從高鐵新竹站發車，回程則為晚上10點發車，都是坐滿就發車，回程最晚班次為1日凌晨0時45分。

新竹市接駁車路線分為2線，分別由新竹火車站及樹林頭停車場直達會場，首班車從12月31日下午5點出發，從會場回程最晚班次為隔日凌晨1時，每20至30分鐘一班車，或坐滿即發車。

今年跨年晚會將有13組精彩卡司演出，包括丁噹、麋先生及Ozone等，還有超過100攤美食，以及300秒的浪漫煙火表演。 

為確保活動順利進行，12 月 31 日下午 2 時起，會場周邊將陸續實施交通管制，部分區域將封閉，新竹縣府建議民眾多利用新竹縣市的免費接駁車服務，減少交通壅塞。

新竹縣也規畫9處汽車停車場提供民眾提放車輛，P1高鐵站停車場地址：新竹高鐵站、P2高鐵停九停車場地址：嘉豐十一路一段與光明六路東二段路口、P3高鐵停六停車場地址：嘉豐十一路一段與文興路二段路口、P4勝利停四停車場地址：勝利二路與自強北路路口、P5勝利八路停車場地址：勝利八街一段與自強北路路口、P6體育場停車場地址：福興東路一段（體育館旁）、P7東元停車場，地址：縣政三街、P8光明商圈停車場地址：吳濁流路與文和街路口、P9自強七街停車場地址：自強七街與成功一街路口。

6處停放機車位置，縣華停車場約550機車位、稅務局北側、衛生局南側停車場約130機車位、縣政九路（光明三路~光明六路）開放人行道區域約100機車位、光明五街（縣政九路~縣政八街）開放紅線區域約100機車位、縣政八街（光明六路~光明五街）開放汽車格位約100機車位及光明九路（縣政九路~縣政八街）開放紅線區域約40機車位。

停車場 新竹 跨年晚會

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