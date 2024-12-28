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桃熱門景點草漯沙丘地質公園 終於有停車場、廁所了
桃園市草漯沙丘地質公園是桃園第1座經文化資產保存等法規認定的地質公園，也是全國第3座，假日遊客多，2020年6月啟用後卻一直沒停車場、洗手間，遊客必須自己想辦法解決。在地議員吳進昌向市府反映遊客和鄉親怨言，海岸及資源循環工程處闢建完成，並協調企業認養，近日完工啟用，指引告示牌也會盡快跟上。
吳進昌指出，草漯沙丘地質公園跨大園、觀音兩個行政區全長約8.1公裡，不過地質沙丘比較壯觀的海岸幾乎都在觀音草漯地區。桃園沿海海岸約46公里，著名的景點由北到南包括許厝港濕地（大園）、草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬，也是桃園4大生態亮點，每一個景點還連接周邊多個著名的景點，像沙丘、觀新藻礁可以和白沙岬燈塔連成旅遊路線。
吳進昌說，草漯沙丘還有｢台版撒哈拉沙漠｣封號，假日人潮眾多，卻苦無停車位及洗手間，他向市府反映，海資處也從善如流編預算在草漯沙丘入口附近規畫停車場及公廁，現已完工啟用，寬敞的停車位及男女分開及無障礙洗手間，提供到草漯沙丘遊玩的遊客提貼心完善的服務。
停車場和公廁日前啟用後，吳進昌發現美中不足是完工後沒有明顯指示牌，很多遊客不知道有免費的公有停車場和完善的洗手間，一樣想辦法解決，衍生交通和衛生問題，反映後海資處允諾盡快補上指示牌，讓全新的停車場發揮最大的效益。吳進昌也感謝佳龍科技公司認養停車場及洗手間，解決後續的維護管理問題。
市府觀旅局在推薦草漯沙丘地質公園表示，沙丘綿延8.1公里的「沿海沙漠｣特殊地景，是台灣海岸中保持最寬廣而完整的海岸沙丘，每當夕陽西下時，成排的發電風車佇立、沙岸與海連成一線、起伏的沙丘上，蜿蜒沙紋交錯著腳印，有一種寂靜又蒼涼的美感，吸引不少攝影達人和網紅前來拍攝。電影「不能說的秘密」、電視劇「波麗士大人」都曾在此取景。
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