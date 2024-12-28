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陳念琴領唱國歌 竹市元旦升旗早餐市集陪迎新年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府將於明年1月1日上午7時30分在府前廣場舉辦「鼓舞人新 竹城曙光」元旦升旗典禮活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於明年1月1日上午7時30分在府前廣場舉辦「鼓舞人新 竹城曙光」元旦升旗典禮活動。圖／新竹市政府提供

2025年即將到來，新竹市政府將於明年1月1日上午7時30分在府前廣場舉辦「鼓舞人新 竹城曙光」元旦升旗典禮活動，除了有市民最期待的早餐市集與精采表演外，更邀請新竹之光「陳念琴」擔任升旗典禮國歌領唱人。

新竹市社會處表示，元旦升旗典禮將以多樣化的藝文演繹方式呈現，將由劇團結合新竹吉祥物皮卡，以戲劇方式暖場；音樂饗宴更集結了青年徵曲團隊如何芸娜&何芝蓉、神奇貓貓、新竹熱門青年樂團伯爵白，與登上國際團隊太極門氣功養生學會；開場表演則安排舞工廠踢踏舞團致敬運動好手，陪伴大家迎接新年的活力與晨光。

社會處指出，升旗典禮活動後，市府規畫完善的音樂藝文饗宴與早餐市集，並提供完善的用餐座位區，此次設置了15攤的早餐市集，市集種類均來自於新竹優秀店家與攤商，內容包羅萬象，從中式經典至西式餐點，甚至健康輕食沙拉與特色甜點應有盡有，提供市民朋友最多樣風味的早餐饗宴，期盼市民朋友懷希望、品早餐、享藝文、迎曙光。

社會處補充，元旦升旗特別規畫闖關集點與新竹味DIY活動，闖關活動將限量送出曙光小禮，完成3關還可抽HSINCHU大型抽抽樂，有機會獲得限量1500份的市集兌換券；新竹味DIY活動則可體驗手作朝陽客家菜包（限量50人）、一元復始絹印紅包袋（限量100人），需事前報名，詳情可參閱新竹市政府臉書掌握最新活動訊息。

交通處提醒，為使活動順利，會場周邊將實施部分道路交通管制，包括中正路（中央路至世界街）、中山路（中正路至大同路）自2025年1月1日上午5時起至下午1時止道路雙向封閉，請市民朋友提前改道，並依現場警察或義交指揮行駛，以維交通安全。

新竹市交通處提醒，中正路（中央路至世界街）、中山路（中正路至大同路）自2025年1月1日上午5時起至下午1時止道路雙向封閉。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處提醒，中正路（中央路至世界街）、中山路（中正路至大同路）自2025年1月1日上午5時起至下午1時止道路雙向封閉。圖／新竹市政府提供

元旦升旗 新竹 早餐 陳念琴

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