石門水庫清淤量創新高 大幅提升蓄水能力

北區水資源分署為維持桃園市石門水庫庫容以穩定水源供應，積極加大力度清淤水庫，透過抽泥、陸挖、水力沖淤及排砂等多元措施，近3年累計清淤量達1351萬立方公尺，創歷史的新高，平均年清淤量達450.33萬立方公尺，較2016至2020年平均清淤量257.38萬立方公尺，大幅提升74.96％。

北水分署說，目前石門水庫採3艘抽泥船同時在壩前、大灣坪及阿姆坪水域抽泥清淤，除遇颱風及抽泥船保養維護期間外，全年都可以作業，今年抽泥量已逾420萬立方公尺，是石門水庫水庫清淤的最大主力。

其中，有25萬立方公尺水庫淤泥，透過去年完工的阿姆坪防淤隧道輸泥管送至沖淤池，並在7月凱米與10月潭美2場颱風配合水庫排洪沖淤，發揮提高水庫清淤成效。此外，今年有凱米、山陀兒、潭美及康芮等颱風帶來豐沛水量，估計水力排砂量達110萬立方公尺，再加上抽泥及陸挖作業約440萬立方公尺，今年總清淤量將達550萬立方公尺以上，超越年度450萬立方公尺清淤目標。