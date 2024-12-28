新竹市終於有E-Bik電輔車 明年市府增購100輛加入營運

新竹市缺乏大眾運輸，不少民眾透過YouBike通勤，也因新竹風大，加上需求增，新竹縣和竹科分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，備受好評，但竹市卻至今未有購置電輔車，市議員們也爭取。市府宣布，明年將增購100輛電輔車、230輛一般車。

新竹市去年10月推出桃竹竹苗通勤定期票後，YouBike使用率大幅提升，從每月7萬人次增長至20萬人次，總計騎乘人數已突破1000萬人次，顯示YouBike已成為市民生活中不可或缺的一部份。

不過市議員蕭志潔指出，新竹縣及竹科分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車，她認為新竹風大，騎YouBike很費勁，有了YouBike 2.0E電輔車後，逆風騎也很輕鬆，民眾對於電輔車有需求，加上竹竹生活圈是互通的，市府應考量購入電輔車。

新竹市交通處表示，電動輔助自行車成本是一般自行車的2倍，但參考鄰近縣市導入YouBike 2.0E電輔車後整體營運績效良好，且可提供長距離或長時間騎乘之民眾使用，市府決議於明年新購100輛電動輔助自行車加入營運，提升公共運輸服務品質，逐步實現交通暢行及宜居永續施政願景。

新竹市交通處說明，去年10月推出桃竹竹苗通勤定期票後，購買288元定期票，即可無限次搭乘新竹縣市公車及火車，也可以租借YouBike，因使用率大幅增加，常有民眾反映借不到車的情形，市府今年下半年採購480輛YouBike，分批上線營運，配合建華國中新站啟用，優先投入250輛公共自行車，預計明年6月底再投入230輛，屆時車輛總數可達1655輛。