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地方采風／深夜理髮 服務忙碌夜歸人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
創辦人Ray（右）和老婆恩恩（左）選在競爭激烈的中壢車站商圈開拓藍海。記者朱冠諭／攝影
創辦人Ray（右）和老婆恩恩（左）選在競爭激烈的中壢車站商圈開拓藍海。記者朱冠諭／攝影

中壢車站商圈深夜還在營業的店不多，凌晨0時依然燈火通明的店只剩「廢物深夜理髮」，專門服務沒空在白天剪髮的男性，意外發現藍海市場，開業4年多，客源遍布台北到台中，甚至開了第2間店，服務廣大客群。

「廢物深夜理髮」創辦人Ray戴著黑框眼鏡，身著寬鬆黑衫，舉手投足展現專業沉穩的氣質，手臂上的刺青透露著些許叛逆。他的理髮生涯可說是命中注定，從小在母親的理髮店耳濡目染，儘管高中時曾轉往汽修領域，最終仍走回這條路。

2020年，Ray在內壢開設「廢物深夜理髮」，起初設計師只有他和太太2人，睡醒就開門，有客人就接，也沒固定下班時間。這樣的隨性經營，意外讓他們發現深夜時段擁有大量客源，決定將深夜理髮發展成特色。

店名裡的「廢物」看來有些惡趣味，Ray解釋「與其取個複雜的名字，不如就叫廢物，看過一次就不會忘。而且可以形成反差，我們是很專業的團隊在做專業的事情」。

每到夜幕低垂，Ray的理髮店成了夜歸人的秘密基地，疲憊的上班族和放學的學生們魚貫而入，即便是凌晨時分，理髮椅上依然座無虛席，甚至有人遠從台中來，為服務更多客人，去年在中壢車站開了第2間店，2間店共12位設計師，每天平均服務80到100人。

Ray說，現在大家生活型態變了，以前人們習慣在白天做事，但現代人忙碌，常壓縮到晚上的時間，「消費者的需求其實很大，就看你敢不敢做」。

中壢 廢物 設計師

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