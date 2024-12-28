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桃園航空城安置街廓疑掘過 鑑定中

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園航空城計畫20多名拆遷戶近日取得大園區福海段安置街廓，正準備重建家園，卻發現地基鬆軟，疑有挖掘回填情形，強化需上百萬元，民眾認為經費應由市府負擔，但市府工務局未點頭，委由第三方鑑定釐清權責，分析報告預計明年3月出爐。

桃園市議員游吾和、徐其萬接到陳情，安置街廓拆遷戶拿出福海段早年空照圖，指該段土地原本沒被動過，但航空城計畫動工前卻有挖掘情形，疑有非法回填；民眾擔心地基鬆動影響日後房屋穩固及安全性，聘請建築師評估，結果顯示地基需要強化，所需經費達百萬元。

拆遷戶認為，該土地在移交之前就有地基鬆動問題，問題出在負責整地的政府身上，應由政府負責強化費用；市府表示，福海段原本是軍方空軍基地，未對外開放，無從得知有無挖掘，航空城計畫啟動後，市府也沒有大量挖掘，只有把地整平。

對於市府說法，拆遷戶不埋單，認為市府把問題推得一乾二淨。游吾和為此曾到現場會勘，指市府曾說現場整地有回填1公尺高土方，但初步探勘顯示填土達1.5公尺，落差有待釐清；徐其萬則說，市府鑽探數據分析結果應公開透明，與拆遷戶解釋清楚，不要只是一句「沒問題」就帶過。

桃園市工務局表示，為求慎重和準確，已委託第三方單位大地工程技師公會鑽探6孔鑑定釐清事實，目前鑽探作業還在進行，分析報告預計明年3月出爐，屆時會再清楚說明。

建築師 桃園 航空城

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