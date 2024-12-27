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苗栗客語認證獎勵金開始發放 近年通過人數有上升趨勢
今年第2次客語能力中級及中高級認證考試12月23日已放榜，苗栗縣政府為鼓勵通過的縣民核發獎勵金，中級1000元、中高級1500元、高級3000元，即日起至明年1月24日可申請領取；縣府表示，近年來通過認證並取得獎勵的縣民已愈來愈多。
縣長鍾東錦表示，縣府積極推動客家事務，連續6年蟬聯客語為通行語執行成效評核優等，表現全國第一。為營造客語友善環境並提高客語能力認證通過率，鼓勵大家報考認證，並訂定客語能力認證獎勵計畫，提供獎勵金給通過認證的縣民。
苗栗縣文化觀光局表示，通過認證並設籍於苗栗縣的縣民都可申請獎勵金，由於中級與中高級是一起接受認證考試，按成績區分認證的等級，因此申請人同一級別、同一腔調的認證，或曾由相關機關如鄉鎮市公所提供獎勵者，不得重複申請這次獎勵。
文觀局表示，歡迎縣民踴躍報名各級客語能力認證，只要對客語有興趣者都可報名，19歲以下考生報名費全免，明年報名資訊可至客委會官網https://hakkaexam.hakka.gov.tw/hakka/index.php查詢，或搜尋關鍵字「客語認證」了解。
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