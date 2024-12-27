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豐采520鋼骨生鏽？ 新竹縣府要求豐邑若復工要先除鏽

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導
豐采520大樓外露鋼骨出現繡跡，引發周邊住戶擔心鏽蝕影響大樓結構安全。記者巫鴻瑋／攝影
豐采520大樓外露鋼骨出現繡跡，引發周邊住戶擔心鏽蝕影響大樓結構安全。記者巫鴻瑋／攝影

豐采520天坑案事發至今，工地持續停工，裸露在外的鋼骨被目擊「繡跡斑斑」，引起周邊居民恐慌，質疑結構是否安全。對此，新竹縣府承諾，若屆時同意豐邑重新復工，將會要求執行除鏽計畫，但復工前提仍要完成3條件，才有可能放行。

豐邑機構回應，針對外界疑慮鋼骨結構出現繡跡，豐邑都已委由外部技師安全鑑定，確保結構強度安全無虞。

新竹縣府工務處指出，豐采520建案工地復工有4項條件，包含繳交鄰損擔保金1億元給縣府、監測系統的整體優化、小梁挫曲的安全性分析，以及道路地質改良的必要性確認，而豐邑已經在月初將1億元擔保金匯入縣府擔保帳戶，若豐邑接下來完成其餘3項條件，並且通過確認，就能夠申請復工。

不過豐采520建案工地雖已停工超過一年，但整體建築進度在停工前，已經興建超過20層樓，可是近期卻被周邊居民發現，大樓裸露在外的鋼骨，出現明顯繡跡，紅色的鐵繡水更沿著鋼骨向下漫流，令周邊居民質疑鋼骨是否遭鏽蝕、大樓結構強度是否會受影響。

對此，新竹縣府承諾，對於豐采520大樓鋼骨結構出現繡跡，屆時若豐邑有申請復工、且經審查同意其復工，將會請起照人執行除鏽計畫，同時會要求豐邑依照工程三級品管制度確認結構強度安全無虞，才會真正放行復工。

一旁受影響的大有可為社區居民則一再要求，無論如何，縣政府都應該要以公共安全、居住安全為優先，保障周邊居民權益，否則不能輕易放行復工。

不過就在各方爭議豐采520是否該復工同時，購買該建案預售屋的承購戶卻抱怨復工會議只讓縣府、周邊居民及建商等三方代表參與，承購戶作為同樣受害者之一，卻無法參與復工會議，因此呼籲應將承購戶納入會議中。

新竹縣府工務處則回應表示，豐采520承購戶的意見已有相關陳情書送達縣府，表達相關意見；工務處認為，若還有其他意見可以洽里長或工務處業務單位來接洽說明。

新竹 豐邑 520

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