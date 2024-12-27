航空城千餘戶安置住宅鄰桃捷綠線 114年4月交屋

交通部推動桃園航空城計畫，為取得桃機第3跑道等土地，辦理全國最大土地徵收案，興建1067戶安置住宅，提供逾4000戶原住戶選購，預定明年4月交屋，未來附近有桃園捷運綠線。

交通部今天在例行記者會，說明桃園航空城安置住宅最新進度。

交通部航政司長韓振華說，桃園航空城土地徵收是全國最大，範圍達1413公頃，須搬遷的建物有4421棟，為保障民眾權益，利用從前海軍基地，以先建後遷方式協助居民在距離市區較近的地點安置重建。

韓振華表示，安置措施中的安置住宅，由民航局委託桃園市政府施工，投資約新台幣109億元，興建1067戶，坪數從25到61坪，年底將陸續完工，預計明年4月開始交屋，提供願意搬離航空城用地居民的選購價為每坪17萬到20萬元，目前已有813戶同意搬遷並選購。

韓振華說，安置宅所在地目前生活機能並不理想，但完工後一樓的店面將招商，且施工中的桃園捷運綠線，未來會經過航空城安置住宅所在地，附近的交通還有國道2號和台4線。

民航局另規劃在安置住宅旁設安置街廓，總面積29公頃，由民航局委託桃園市政府辦理道路、橋梁、公園、管線等工程，依民眾原持有房屋面分配土地，由民眾單獨或聯合一起建住宅，目前已選配的達27.63公頃。

韓振華說，航空城所有徵收範圍內的住戶，都須在2026年底全部搬遷，期限內完成選購安置住宅、選配安置街廓或2者都不選擇、但同意搬遷的民眾，都會加發配合加速開發獎勵金、住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、房租補助費、區外安置者協助金，鼓勵民眾盡早搬遷。