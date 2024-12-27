桃園消防大溪分隊獲354萬救護車 全桃園今年已救回167人

金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部，將配發至桃園市消防局第四大隊大溪分隊，希望能幫助大溪地區有緊急醫療需求的患者獲得更及時、妥善的照護。

本次捐贈大溪分隊的救護車，斥資354萬元，擁有新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞。

桃園市消防局長龔永信表示，感謝金山財神廟慈善會的善行義舉，捐贈新式救護車，協助充實救護車輛裝備器材，提升整體消防戰力，並對於團隊連續3年榮獲內政部消防署象徵緊急救護最高榮譽的「金質獎」及「全國消防績優救護團體」雙冠王的佳績，也是國際大小賽事中獲獎的常勝軍，深表讚許。此外，消防局今年度1至11月OHCA康復出院人數已有167人，較去年同期增加23人，更創歷年新高紀錄。