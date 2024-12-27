快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

桃園消防大溪分隊獲354萬救護車 全桃園今年已救回167人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部。圖／桃園市消防第四大隊提供
金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部。圖／桃園市消防第四大隊提供

金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部，將配發至桃園市消防局第四大隊大溪分隊，希望能幫助大溪地區有緊急醫療需求的患者獲得更及時、妥善的照護。

本次捐贈大溪分隊的救護車，斥資354萬元，擁有新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞。

桃園市消防局長龔永信表示，感謝金山財神廟慈善會的善行義舉，捐贈新式救護車，協助充實救護車輛裝備器材，提升整體消防戰力，並對於團隊連續3年榮獲內政部消防署象徵緊急救護最高榮譽的「金質獎」及「全國消防績優救護團體」雙冠王的佳績，也是國際大小賽事中獲獎的常勝軍，深表讚許。此外，消防局今年度1至11月OHCA康復出院人數已有167人，較去年同期增加23人，更創歷年新高紀錄。

消防局也將持續邁進，積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升，今日獲配新式救護車，期許同仁能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部。圖／桃園市消防第四大隊提供
金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次攜手桃園市大溪區迎富送窮廟捐贈救護車1部。圖／桃園市消防第四大隊提供

救護車 桃園 財神

延伸閱讀

2025台灣燈會在桃園 地方首支形象影片出爐

桃園黑豬肉品質佳高營養 入選飯店餐廳年菜

彰化今年3人一氧化碳中毒 消防局補助改善熱水器

歲末發紅包！桃園生育補助對象放寬設籍條件 新制明年上路

相關新聞

豐采520鋼骨生鏽？ 新竹縣府要求豐邑若復工要先除鏽

豐采520天坑案事發至今，工地持續停工，裸露在外的鋼骨被目擊「繡跡斑斑」，引起周邊居民恐慌，質疑結構是否安全。對此，新竹...

桃園消防大溪分隊獲354萬救護車 全桃園今年已救回167人

金山財神廟慈善會多年來秉持回饋鄉里、造福人群本心，捐贈全台多個縣市消防局救護車及勤務車，大幅提升消防局救災救護戰力，本次...

桃園航空城安置住宅年底完工 剩2成、1033戶未搬遷

全國最大徵收案、徵收範圍達1413公頃的桃園航空城，為安置原住戶闢建安置住宅，交通部航政司長韓振華表示，目前僅剩23%、...

2025台灣燈會在桃園 地方首支形象影片出爐

2025台灣燈會在桃園，此次以「光聚千塘串桃園」為主題，展期為明年2月7日至23日；桃園市政府自己拍攝的形象影片今天亮相...

新竹市地王出爐 每坪約151萬元！城隍廟角地蟬聯

新竹市明年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定，竹市公告土地現值平均漲幅5.06%，最高地價宗地由城隍廟旁中山路角...

桃園黑豬肉品質佳高營養 入選飯店餐廳年菜

桃園市長張善政今天出席黑豬入年菜行銷，表示桃園黑豬肉一直是極具特色且入菜極佳的食材，尤其在客家料理有獨特風味，深植國人心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。