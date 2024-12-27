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2025台灣燈會在桃園 地方首支形象影片出爐
台灣燈會揆為9年重回桃園，規畫有兩大展區，一為機場捷運A18站的「主燈展演場」，二為A19站的「光的遊戲場」，現場超過3千座燈飾作品，將帶給民眾滿滿視覺饗宴。
桃園市觀光旅遊局表示，「光的遊戲場」明年2月7日搶先試營運， 2月12日與A18主燈展演場同步開幕，持續展出至2月23日閉幕。歡迎國內外旅客、大小朋友一起來桃園賞燈，在燈光的視覺、聽覺饗宴中，找到屬於自己的童趣回憶，也留下難忘的美好體驗；市府版形象影片網址：
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