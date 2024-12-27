新竹市地王出爐 每坪約151萬元！城隍廟角地蟬聯

新竹市明年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定，竹市公告土地現值平均漲幅5.06%，最高地價宗地由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約151萬元，調整結果將於明年1月1日公告。

新竹市代理市長邱臣遠表示，在參考實價登錄成交價格變動下，適度反映市場交易價格的變動，合理均衡調整公告土地現值。

市府指出，公告現值應於每年1月1日公告，此次地價作業調查期間為去年9月2日至今年9月1日，依據買賣移轉交易量、實價登錄、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構發布資料。

市府表示，竹市房地市場持續呈現溫和價漲量增走勢，竹市地價及標準地價評議委員會參考市場交易價量，綜合考量地價變動情形、社會經濟狀況及政府財政收入等因素，適度反映市場價格趨勢、商圈轉移以及各類型開發或重劃區間的均衡性，經委員會充分討論後，評定2025年新竹市公告現值平均漲幅為5.06%，調整後占市價比例92.29%，趨近於今年全國平均市占比93.01%。

地政處表示，這次公告現值除反映價格外，亦著重價格的均衡性，其中，科商重劃區內竹科X基地完工，光埔一期及關長重劃區等因生活機能完善，交易熱絡；因光埔二期重劃工程陸續完成，為紓解關埔地區交通壅塞情形，繼今年2月慈濟路、關新路延伸段通車後，今年12月慈祥路延伸至埔頂路段也正式通車，大幅改善慈雲路廊交通瓶頸，也帶動東區價格與交易量持續提高。

地政處指出，巨城購物中心商業活動熱絡，北區大魯閣湳雅廣場周邊，則在市府多次大型活動舉辦的營造下，持續帶動周邊商業活動，反映市場交易價格，為這次漲幅較大區域。

地政處說明，火車站前舊城區，受疫情後網路購物興起，導致實體小型零售店面閒置率偏高，包括站前SOGO、晶品城、林森路中興百貨舊址及中正台周邊商圈等，人潮減少且商業活動持續走疲，考量工商活動與土地利用情形，適度予以調降。

另外，於公告現值調整後，明年竹市最高地價宗地，由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每平方公尺45萬7100元（每坪約151萬元），較去年略為調升。