桃園黑豬肉品質佳高營養 入選飯店餐廳年菜

桃園市長張善政今天出席黑豬入年菜行銷，表示桃園黑豬肉一直是極具特色且入菜極佳的食材，尤其在客家料理有獨特風味，深植國人心中。

農業局長陳冠義指出，桃園黑豬肉與一般豬肉主要的差異，在於桃園黑豬肉無腥味肌纖維豐富，吃起來富有嚼勁及彈性，手指按下去後馬上彈回原狀。此外，桃園黑豬肉的鐵質、蛋白質與維他命是現代人缺乏的營養素，同時脂肪含量較一般豬肉低。

宣傳活動在飯店舉行，現場展示桃園黑豬創意餐點研發中心設計的10道美味年菜，借助桃園黑豬富含肌肉纖維、無腥味、富彈性及嚼勁、鮮嫩多汁等特性，方能烹調出此等美味桃園黑豬年菜料理。

10道黑豬年菜有黑豬肉魷魚金杯沙拉、煙燻桂花釀黑豬肋排、黑豚櫛瓜花鹹派、老火豚骨黑豬肉湯、黑豬豆粕獅子頭、黑旋風火山排骨、黑豬拼盤青醬PIZZA、黑棒椒麻腱子骨、桃映紅茶燉黑豬腳及富貴松板黑豬蟲草菇菌鍋。借重桃園黑豬肉質美味、鮮嫩營養價值高，雖價格高於普通豬肉，但是依然受消費者歡迎。

農業局表示，經過科學研究，證明桃園黑豬於脂肪熔點、粗脂肪比率、肌纖維數、胺基酸量與抗氧化物含量等方面，均優於一般的豬肉，不僅解釋了黑豬肉為何更美味，還突顯了其高營養價值。