桃園「這區」公園預定數十年仍荒蕪 近期將闢步道迎轉機

桃園市新屋頭洲里上用地，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，近期市府獲計畫道路用地地主無償同意，將闢景觀步道。市議員陳睿生表示，雖沒有開發整片公園，不過爭取多年終於有進展，未來也希望能填部分埤塘讓休憩空間整體更加完整。

根據新屋戶政事務所統計，至今年11月底止，頭洲里人口數達5798人，位居新屋各里人口數第1名。不過該片埤塘及公園預定地已畫定許久，但礙於有私人土地產權，及多單位管理土地，產權複雜，加上民族路六段公園用地其權屬多為私人所有，其土地所有權人反對，因此一直卡關未開發。

不過近期事情迎來轉機，市議員陳睿生表示，目前桃園市工務局將先利用小部分土地興建步道，現階段作法不會與民爭地，也無需徵收，地方居民都相當開心，爭取多時終於迎來曙光，不會再與對面住宅區形成強烈對比。

頭洲里長姜歐秀美說，自己上任到現在爭取了10年，終於有個開始，雖然步道不長，能做的設施有限，但至少居民盼望有著落，後續再來推動二期工程。

工務局表示，新屋頭洲公一公園旁道路用地目前已取得某部分道路用地地主無償使用同意書，面積約為2404平方公尺，市府將就公有地併同私地主出具使用同意書範圍，先行規畫為景觀綠廊道，目前尚在規畫設計中，預估工程費650萬。