育兒更友善 桃市府明年加碼企業友善育兒設施、人事費補助

桃園市政府勞動局表示，為鼓勵事業單位提供友善托兒設（措）施，不限事業單位規模，明年1月1日起受理雇主興建托兒設施，勞動部最高補助由目前300萬元提高為500萬元，設施包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保中心等。

另外，桃市府為減輕事業單位設置初期人事成本費用負擔， 明年加碼提供「教保服務人員或托育人員人事費用」最高10萬元補助；此外，雇主設置哺（集）乳室最高補助2萬元，與提供托兒津貼或設置企業員工子女居家式托育服務，每年最高補助60萬元，歡迎事業單位，於明年1月1日起至7月底前申請。

勞動局為簡化事業單位申請流程，提供更便捷的服務，明年起事業單位可以至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」，填寫申請書表線上申請補助，並於受理申請期間內，以線上申請或掛號郵寄（郵戳為憑）方式，向桃園市政府勞動局提出。

在設置托兒設施部分，勞動局協同婦幼發展局及教育局成立專業輔導團，透過現場訪視提供相關法令諮詢、空間環境評估等建議，協助事業單位建置托兒設施或措施，完成設立後並同時提供補助。有關補助相關資訊及專家諮詢輔導申請辦法，請至桃園市政府勞動局網站「/業務資訊/勞動條件/企業托育」查詢。