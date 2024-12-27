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影／苗栗頭份路邊停車收費邁入智慧系統 支付方式更多元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦起開始啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，這套系統繳費方式多元，明年上半年還有停車95折的優惠。

頭份市是全縣第二個實施路邊停車收費的鄉鎮市，目前共有1069個收費停車格，其中469個改為智慧柱系統，在明年元旦啟用前，仍維持人工開單方式收費。

頭份市人口逾10萬人，是全縣人口最多的鄉鎮市，且因科學園區帶動地方發展，與毗鄰的竹南鎮持續朝都會化發展，停車便利性尤其受關注。頭份市長羅雪珠上午在頭份國中前的路段，介紹新的智慧柱停車設備。

羅雪珠表示，停車智慧柱不開立紙本單，繳費方式多元，民眾在車輛駛離前僅需掃描柱體上的QR-code，輸入車號查詢停車紀錄後，即可選擇線上電子支付、四大超商繳費（停車30分鐘至15日內於線上繳款頁面列印超商條碼）、遠通e-Tag申請代扣或至頭份市信東路217號停車場辦事處、頭份市公所農經課繳費，省時又便利，盼藉此提升提停車意願，打造頭份成為更友善生活及宜居的環境。

市公所表示，明年1月1日至6月30日，掃描智慧柱柱體QR-code或上https://toufen.carday.com.tw/使用網頁內街口支付、全支付、Line pay、拍錢包、歐付寶等5種支付方式，即享有停車費95折優惠（此活動不包含直接前往行動支付 APP支付方式）。

市公所農經課長陳泓兆表示，頭份路邊停車除春節假期不收費，每周一至周日上午8點至晚間8點都收費，設置智慧停車柱的地點必須視道路環境條件，目前的停車柱採電池供電，並未與台電連接電源，市公所將協調台電，在一年內設置4到5座收費機，屆時可提供悠遊卡支付。智慧柱詳情可至頭份市公所網頁最新消息查詢，或洽智慧柱客服03-6218228。

苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，市長羅雪珠上午在中央路頭份國中路段介紹智慧停車柱系統。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，市長羅雪珠上午在中央路頭份國中路段介紹智慧停車柱系統。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市在中央路、中興路兩大交通要道共設置完成469座停車智慧柱系統，將從明年元旦啟用，盼藉由停車智慧系統提高停車周轉率，且系統繳費方式多元。記者胡蓬生／攝影

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