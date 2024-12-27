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桃園跨年交管 紅黃線臨停地點、免費接駁車路線出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供

「2025桃園跨年晚會」31日將在桃園高鐵站前廣場舉行，因應活動大量人潮，交通局當晚將在會場周邊道路將實施三階段交通管制，籲請當地居民與參加民眾多加留意。

桃園市交通局表示，今年跨年活動交管時間從今年12月30日下午1時就開始，將持續到明年元旦凌晨1時，主要管制路段有中壢區領航南路三段、站前西路一段、站前東路及青心路，管制區禁止車輛通行與停放，違者將拖吊取締。

活動會場周邊設有免費汽機車停車場，部分路段也開放紅黃線停放。機車停車場為青山路與站前東路的現有停車場，出入口在青山路，領航南路（青埔路至公園路）北側紅黃線路段也開放停放，而汽車則開放青埔足球場停車場與領航南路南側紅黃線路段。

交通局提醒，會場周邊雖開放紅、黃線停車，但數量有限，建議民眾多利用機場捷運線或其他大眾運輸往返會場。本次活動市府開行2條免費活動接駁專車，路線為市府開行桃園火車站往返高鐵桃園站，以及中壢火車站桃園客運公車總站往返A22老街溪站，平均10分鐘到20分鐘一班車，視人潮機動調整。

另外，市府將於明年元旦凌晨1時加開往大溪、龍潭的免費接駁車，均於高鐵桃園站月台發車，沿途分別停靠公車5096、5053路線站位。其他收費大眾運輸工具還有，市區208公車、臺鐵區間車與機場捷運。詳細資訊可至跨年官網進行查詢；台鐵詳細加班列車資訊請至台鐵網頁查詢。

桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市交通局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園跨年晚會周邊交通管制措施出爐，雖開放周邊道路紅黃線臨停，市府仍呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。圖／桃園市觀光旅遊局提供

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