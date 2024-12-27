影／白沙屯媽的恩典引領 苗栗泰安後山獲贈醫療巡迴車

苗栗縣泰安鄉占了全縣三分之一面積，但「後山」部落距離遙遠，居民往返就醫得耗費大量時間，在白沙屯媽的恩典引領下，由拱天宮管委會牽線，信徒騏瑋集團PP石墨烯董事長郭宏睿今天捐贈一輛巡迴醫療車，強化苗栗「護縣神山」居民的醫療服務。

上午的贈車儀式展現企業與宗教團體攜手關懷偏鄉醫療的力量，縣長鍾東錦強調泰安鄉面積大，雖然偏遠且有高山，但每次颱風來襲，都會因泰安的高山阻隔破壞強度，可說是保護苗栗的神山，騏瑋集團捐贈醫療巡迴車，讓部落居民不必繞遠路，在部落就可就醫，意義非凡。

苗栗縣衛生局長楊文志表示，他在社會處長任內曾到泰安，發現衛生所的醫療巡迴車已使用13年，相當老舊，常面臨維修困擾，但車子未達15年的汰舊年限，對此謹記在心，回到衛生局後，與文觀局長林彥甫一起向拱天宮求援，由管委會主委洪文華「牽線」，引介熱心公益的郭董事長促成贈車善舉。

郭宏睿是虔誠的白沙屯媽祖信徒，希望以實際行動回饋社會，並將媽祖慈悲精神傳遞到偏鄉，經各方3個月的努力，150萬元購置嶄新的巡迴醫療交通車，今天順利交付，車身還特別設計了象徵媽祖庇佑的圖樣，盼成為偏鄉醫療服務的新支柱。

這輛醫療巡迴車可乘坐5人，包括醫師、護理師、藥師等，車內並有慢性病等各種藥物，讓部落居民不必再繞經台中和平區等遠路，在部落即可接受診療並取藥。

縣府表示，這輛醫療巡迴交通車將用於泰安鄉後山的巡迴醫療服務，涵蓋健康檢查、慢性病管理與緊急醫療支援等多項用途。過去需長時間等待或舟車勞頓的就醫流程，因新車的運行可大幅改善，預期每年可服務數千人次，成為守護偏鄉健康的重要支柱。