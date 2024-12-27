桃園航空城拆遷戶配到軟土層的地 抱怨重建家園成本高

桃園航空城開發案大園區福海段安置街廓部分拆遷戶取得街廓配地，要重建園因建築師提配表層鬆軟，地基要強化，才發現原來配地曾有挖掘和回填，質疑土地被「動過手腳」，導致蓋家園成本增加。市府工務局等單位日前已經鑽探了解，卻不清楚為什麼有回填的跡象。

議員游吾和、徐其萬都接到地主陳情，上周並安排工務局、航空城工程處和管線單位會勘。兩位議員指出，當時就有地主拿出早年的空照圖，顯示大園區福海段的地原本沒被動過，航空城開發案動工前卻有被挖掘的情形，質疑有非法回填。

不過市府相關單位表示，福海段原本是軍方舊有的空軍基地，並未對外開放，無從得知有無挖掘，航空城工程動工後，市府並沒有大量挖掘，只是把地整平。不過拆遷戶（地主）強調空照圖顯示這裡有挖掘、回填的情形，市府應該挖開有問題的地，徹底了解有無回填廢棄物。

經過議員協調，市府日前請來第三方公證單位鑽探，游吾和當天也到現場察看，表示初步顯示有填土1公尺半的跡象，再下方就是原本地層的石頭，市府人員原先說整地回填約1公尺，實際上超過；另外，地主希望鑽探更深了解情況，市府並未接受，如今地主擔心房子蓋了會有基礎鬆動的問題，強化地基會增加百萬元預算，不該由他們負擔，已知有10多位地主擔心蓋房子有安全問題。

徐其萬表示，市府已經鑽探地層，完成數據分析後應該向地主公布，透明作業，不要只是一句「沒問題」，就把問題推給地主。游吾和強調，現場鑽探回填的深度比市府說的還深，等全部鑽探完成後，一定要說清楚。