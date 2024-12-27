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桃園航空城拆遷戶配到軟土層的地 抱怨重建家園成本高

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員徐其萬先前辦會勘時，要求市政府徹底了解為什麼會有回填導致拆遷戶重建成本增加的問題。圖／議員徐其萬提供
議員徐其萬先前辦會勘時，要求市政府徹底了解為什麼會有回填導致拆遷戶重建成本增加的問題。圖／議員徐其萬提供

桃園航空城開發案大園區福海段安置街廓部分拆遷戶取得街廓配地，要重建園因建築師提配表層鬆軟，地基要強化，才發現原來配地曾有挖掘和回填，質疑土地被「動過手腳」，導致蓋家園成本增加。市府工務局等單位日前已經鑽探了解，卻不清楚為什麼有回填的跡象。

議員游吾和、徐其萬都接到地主陳情，上周並安排工務局、航空城工程處和管線單位會勘。兩位議員指出，當時就有地主拿出早年的空照圖，顯示大園區福海段的地原本沒被動過，航空城開發案動工前卻有被挖掘的情形，質疑有非法回填。

不過市府相關單位表示，福海段原本是軍方舊有的空軍基地，並未對外開放，無從得知有無挖掘，航空城工程動工後，市府並沒有大量挖掘，只是把地整平。不過拆遷戶（地主）強調空照圖顯示這裡有挖掘、回填的情形，市府應該挖開有問題的地，徹底了解有無回填廢棄物。

經過議員協調，市府日前請來第三方公證單位鑽探，游吾和當天也到現場察看，表示初步顯示有填土1公尺半的跡象，再下方就是原本地層的石頭，市府人員原先說整地回填約1公尺，實際上超過；另外，地主希望鑽探更深了解情況，市府並未接受，如今地主擔心房子蓋了會有基礎鬆動的問題，強化地基會增加百萬元預算，不該由他們負擔，已知有10多位地主擔心蓋房子有安全問題。

徐其萬表示，市府已經鑽探地層，完成數據分析後應該向地主公布，透明作業，不要只是一句「沒問題」，就把問題推給地主。游吾和強調，現場鑽探回填的深度比市府說的還深，等全部鑽探完成後，一定要說清楚。

地主們抱怨，感覺市政府把問題推得一乾二淨，回填是事實，大家重建家園請建築師，建築師的報告顯示地基要強化，其他安置街鍋不會發生這種事，難道政府回填造成拆遷戶蓋房子的成本增加，要拆遷戶自行吸收？沒有這種道理。

議員游吾和在市府做鑽探時到現場了解情況，並指出土地上方確實有回填。圖／議員游吾和提供
議員游吾和在市府做鑽探時到現場了解情況，並指出土地上方確實有回填。圖／議員游吾和提供

建築師 航空城 議員

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