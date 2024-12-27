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入冬冷氣團一波波 苗栗通霄冬季限定美景落羽松紅了
入冬以來大陸冷氣團一波波，苗栗縣通霄鎮土城溪畔一整排綿延約2公里的落羽松，也開始全面轉紅，搭配山坡上的一棟棟造型木屋及滿山綠意，遠眺宛如一幅山居美景，在地攝影工作者張麥斯昨天拍下落羽松當紅景致與網友分享。
張麥斯說，這處落羽松秘境位在通霄鎮城南里通往挑鹽古道的必經道路，早年鎮公所配合農村再生計畫，沿著土城溪南岸駁坎所栽植約2公里，近來在低溫刺激下落羽松已逐漸轉紅，與山坡上的一棟棟造型別緻木屋形成令人驚嘆的美景，吸引來往民眾駐足欣賞，每逢例假日還有許多外地遊客聞名前來拍照打卡。
外地民眾若要前往賞景，可從通霄鎮台1線往飛牛牧場121縣道，再轉苗38鄉道挑鹽古道方向進入；或是從銅鑼鄉九華山大興善寺往銅鑼苗38鄉道挑鹽古道方向進入，但這條路徑下坡路段路幅較狹小且彎道多，要小心會車行駛。
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