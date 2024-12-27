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桃園、彰化賞花趣 角板山梅開眼笑、湖水里櫻姿煥發

聯合報／ 記者翁唯真簡慧珍／連線報導
桃園復興區角板山行館是北台灣大型梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，明年初將辦梅花季。圖／桃園市觀旅局提供
桃園復興區角板山行館是北台灣大型梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，明年初將辦梅花季。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市復興區角板山行館是北台灣大型梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，明年初將辦梅花季活動，而彰化縣員林市湖水里吳家古厝，被網紅譽為櫻花祕境，明年興建滿百年，年初也將舉辦賞櫻活動，可望在來年開春時，讓民眾美不勝收。

桃園復興角板山行館2公頃面積，有296棵梅樹，樹齡最長的梅樹始於1961年，承載歷史記憶別具意義，梅花越冷越開花，遇到寒流的話會使梅花開的更快，近期至明年過年前，會有全盛開放的景況，而「2025角板山梅花季」活動將在明年1月4、5、11、12日連2周舉行，警方將加強違停取締，呼籲遊客賞花時，需依規停車。

彰化縣員林市湖水里櫻花祕境主場地吳家古厝，明年興建滿百年，市公所與市民代表會加強櫻花景點豐富度，爭取上百株樹苗沿湖水路種植。古厝後裔吳淑女表示，明年元月賞櫻活動獲麗明營造公司贊助，將煮麵、烹茶以饗遊客。

員林市公所昨邀民代今到明湖國小，象徵性澆灌花槽代表種櫻花樹，為明年「櫻木花道詩光茶宴」櫻花季提前揭幕。

湖水里吳家古厝前埕和周圍遍植櫻花樹，在社群媒體被譽為私房祕境，每年櫻花季，湖水里台灣山櫻花、八重櫻沿明湖國小到吳家古厝、集興宮綿延盛開，數年前因施作工程挖除和移植，櫻花樹斷點，公所透過補植增加櫻花樹，重現櫻花盛況。

彰化縣員林市湖水里吳家古厝櫻花盛開季節，網紅譽為櫻花秘境。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市湖水里吳家古厝櫻花盛開季節，網紅譽為櫻花秘境。記者簡慧珍／攝影

梅花 櫻花季

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