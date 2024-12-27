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桃園生育補助 明年放寬發放條件

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園生育補助請領辦法至少要父母其中一方設籍桃園滿1年，否則其他辦法限制繁多，結果預算發不完。桃園市議會無黨聯盟與國民黨團呼籲調整辦法，桃園市政府表示，明年將放寬標準，父母其中一方在小孩出生前就設籍桃園，且出生後仍連續設籍桃園達1年，即具補助資格。

桃園生育補助首胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，多胞胎每名再加碼1萬元，申請條件限制父母其中一方須設籍桃園滿1年，如設籍僅10個月，須原戶籍在北北基且北北基設籍時間與桃園合併算滿1年。

賴姓男子今年1月從台中搬到桃園，妻子2月懷孕、9月生產，因設籍不滿1年，無法請領。他無奈，有無補助，負擔差很多。

無黨聯盟議員于北辰表示，桃園有全國首創的婦幼局，但婦幼政策不親民，有孕婦從外縣市搬來2個月後生產，領不到桃園和原縣市的補助，成補助人球，建議桃園放寬發放條件。

桃園市婦幼局回應，刻正規畫明年新增一項申請條件，明年出生新生兒，只要父母一方在小孩出生前就設籍桃園，且小孩出生後仍連續設籍桃園達1年，即具補助資格，限符合資格後2個月內申請，預計明年實施。

無黨聯盟總召李家興表示，此舉是全國首創，盼福利政策帶動全國調整作法。國民黨總召徐玉樹肯定放寬資格限制，能照顧更多人；副召梁為超與詹江村建議廣為宣傳，避免民眾漏接市府美意。

桃園 父母 生育補助

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