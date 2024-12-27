竹縣焚化爐試燒 堆積垃圾5年內可解套

新竹高效能垃圾焚化爐昨點火試燒，這是新竹縣首座焚化爐，縣長楊文科說，未來每天可處理500公噸垃圾，新竹縣堆積垃圾的問題，5年內可消化完成，未來不必再仰賴外縣市代燒。環團認為，焚化爐啟用後，應優先廢止頭前溪上游掩埋場問題，新豐掩埋場多次自燃，也應改善。

全台垃圾問題嚴重，南投縣府也規畫在名間設置焚化爐，地方也有反對聲浪。楊文科昨舉行就職6周年活動，為焚化爐點火，來自各鄉鎮垃圾車把垃圾倒進焚化爐，不僅可去化垃圾，還能轉化成電力供應。

楊文科表示，新豐、竹東掩埋場等堆積垃圾，承諾5年內全去化完成；焚化爐歷經3年多興建，終於點火試燒，將採BOO運營模式，讓民間企業參與投資營運，業者每年有8萬噸代燒量。

縣府表示，焚化爐採先進燃燒技術和排放控制系統，將熱能轉成電能，達到再生循環，減少溫室氣體排放；焚化前會先篩選，分揀出金屬廢棄物回收再利用，減少底渣產生量，延長壽命。

乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，肯定焚化爐啟用，呼籲垃圾減量，以免有焚化爐後垃圾量續增，將來又不夠用；應廢止竹東掩埋場，避免把垃圾堆到頭前溪上游，新豐掩埋場垃圾堆積如山，猶不定時炸彈，還要5年才能清完，應持續改善。

環保局長蕭宏杰回應，已獲中央補助啟動災害預防3計畫全面防止自燃，增加人力、物力；8月起與民間鍋爐業者合作，將巨大破碎物篩分成再生燃料去化，減少暫置量，今年已完成4431公噸，預計3年篩分1.5萬噸廢棄物。環保局表示，明年上半年將發包、動工設置沼氣管，上方覆蓋再生粒料，減少自燃機率。