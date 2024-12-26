桃園首間全客語幼兒園小班成立 全台累計8間

桃園市新屋區成立桃園首間全客語幼兒園，客家委員會副主委范佐銘表示，新學屋幼兒園是桃園市首間、全國第8間全客語幼兒園，目前全台已有7間全客語幼兒園分布在新竹、苗栗、高雄、屏東等地。

桃園市長張善政今出席全客語幼兒園暨全國客家日記者會並說，市府將全力支持客語文化傳承，讓更多幼兒在自然友善的環境中，從小培養客語能力，使幼兒客語使用率朝100%目標邁進，為在地客家文化注入新活力。

張善政表示，新屋區是桃園客家人口比例最高的行政區，高達9成居民為客家族群，因此市府攜手客家委員會在新屋區推動成立桃園首間全客語幼兒園，市府將持續推動客語教育，並期待第二所、第三所全客語幼兒園也能陸續設立。

張善政說，桃園多年來致力推動沉浸式客語教學，新學屋幼兒園在園長彭桂容帶領下，獲得客委會核定成為桃園首間全客語幼兒園，園內小朋友活潑自然的表現，充分展現教學成效，令人印象深刻，在「1228全國客家日」前夕，新學屋幼兒園得到這份認證更顯得意義非凡，堪稱是桃園市最佳的客家日禮物。

客家委員會副主委范佐銘也感謝非客家族群家長願意讓孩子接觸客語文化，期待未來能在更多客庄成立全客語幼兒園，也期盼透過中央與地方共同推動客語復振，吸引更多家長支持客語教育，讓客語得以永續傳承。

新學屋幼兒園長彭桂容表示，身為新屋客家人對於傳承客語教學有責任，今年6月向客委會申請全客語幼兒園，現有1個小班20名學生就讀，班上配有2位通過中高級認證的教師，及1位客語薪傳師作陪伴員，但礙於目前師資數量有限，未來盼有更多老師，持續擴大客語教學規模。