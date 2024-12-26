北北基桃副市長齊聚桃園 串聯行銷台灣燈會

基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，今日下午在桃園市兒童美術館隆重舉行，由桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳共同主持。蘇俊賓表示，基北北桃合作模式已成為全台最具代表性的區域治理平台，自平台成立以來，已提出122項合作案，其中72項成功落實，充分展現北台灣城市攜手合作的豐碩成果與卓越效能。

蘇俊賓提到，基北北桃的合作涵蓋多元領域，包括減碳存摺、TPASS都會通促成的私有運具轉公有運具高移轉率、醫療資源整合以及環境治理等八大議題，均表現出在各縣市跨域治理中難得的成果。

他指出，2025台灣燈會將在桃園舉行，本次會議也與邱佩琳、林奕華、劉和然共同秀出在地知名景點，邀請大家一同安排遊程，「白天遊基北北桃，晚上桃園逛燈會。」4個城市一同打造國際旅客專屬的北台灣旅遊體驗，透過4市的緊密合作，活動不僅能提升影響力與能見度，也將為北台灣吸引更多國際注目。

桃市府表示，基北北桃合作交流平台成果卓著，減碳存摺計畫迄今累計減少碳排放達2萬公噸；TPASS都會通大幅提升公共運輸使用率，有效紓解城市交通壅塞；在衛生領域，腦中風取栓合作平台建立高效的跨市救治機制，顯著縮短救治時間；此外，4市攜手建立菸害防治網絡，積極防堵電子煙流竄及推進毒品；防治環境治理方面，4市則展現聯合治理能力，共同執行空氣品質聯合稽查，成果斐然。