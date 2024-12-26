快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

北北基桃副市長齊聚桃園 串聯行銷台灣燈會

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳一起行銷在地知名景點。圖／桃園市政府提供
基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳一起行銷在地知名景點。圖／桃園市政府提供

基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，今日下午在桃園市兒童美術館隆重舉行，由桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳共同主持。蘇俊賓表示，基北北桃合作模式已成為全台最具代表性的區域治理平台，自平台成立以來，已提出122項合作案，其中72項成功落實，充分展現北台灣城市攜手合作的豐碩成果與卓越效能。

蘇俊賓提到，基北北桃的合作涵蓋多元領域，包括減碳存摺、TPASS都會通促成的私有運具轉公有運具高移轉率、醫療資源整合以及環境治理等八大議題，均表現出在各縣市跨域治理中難得的成果。

他指出，2025台灣燈會將在桃園舉行，本次會議也與邱佩琳、林奕華、劉和然共同秀出在地知名景點，邀請大家一同安排遊程，「白天遊基北北桃，晚上桃園逛燈會。」4個城市一同打造國際旅客專屬的北台灣旅遊體驗，透過4市的緊密合作，活動不僅能提升影響力與能見度，也將為北台灣吸引更多國際注目。

桃市府表示，基北北桃合作交流平台成果卓著，減碳存摺計畫迄今累計減少碳排放達2萬公噸；TPASS都會通大幅提升公共運輸使用率，有效紓解城市交通壅塞；在衛生領域，腦中風取栓合作平台建立高效的跨市救治機制，顯著縮短救治時間；此外，4市攜手建立菸害防治網絡，積極防堵電子煙流竄及推進毒品；防治環境治理方面，4市則展現聯合治理能力，共同執行空氣品質聯合稽查，成果斐然。

蘇俊賓說，基北北桃合作交流平台將持續深化跨域合作，聚焦交通、環保、產業及觀光等多元議題，攜手打造更便捷、更永續、更宜居的北台灣生活圈，為全台縣市區域治理樹立標竿。

基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳一起行銷在地知名景點。圖／桃園市政府提供
基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳一起行銷在地知名景點。圖／桃園市政府提供

桃園 蘇俊賓

延伸閱讀

羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道 林奕華狠酸：海基會管道都沒了

歲末體驗客家「藏茶」 蘇俊賓寫祝願行銷桃園好茶

百年桃園大圳隧道健走吸引2千人 相約明年繼續走

陸生為「中國台北」自責落淚 林奕華舉蔡英文這句名言

相關新聞

桃首例境外麻疹衛生局曝足跡 同時間在場者需健康管理

桃園市衛生局今天發布今年首例境外移入麻疹確診病例，疫調發現患者為45歲男子，具傳染力期間曾進出桃園區南平路一家火鍋店、藥...

竹市府投入800萬經費 改造牛埔公園成水資源回收示範區

新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區，工程包括重新規畫公園內的活...

桃園首間全客語幼兒園小班成立 全台累計8間

桃園市新屋區成立桃園首間全客語幼兒園，客家委員會副主委范佐銘表示，新學屋幼兒園是桃園市首間、全國第8間全客語幼兒園，目前...

北北基桃副市長齊聚桃園 串聯行銷台灣燈會

基北北桃合作交流平台今年第2次副市長層級會議，今日下午在桃園市兒童美術館隆重舉行，由桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和...

桃園首輛捷運列車開箱！張善政：孕育成形、邁進北段通車

桃園市長張善政今天中午到捷運綠線北機廠，主持第一輛列車開箱，肯定捷工局督促打造車廂的承包商韓國現代樂鐵公司，如期在12月...

春遊新選項 探索苗栗金牌農村壢西坪與黃金小鎮

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪與公館鄉黃金小鎮休閒農業區，今年度榮獲農業部金牌農村的肯定，不僅保留了農業的純樸風貌，還巧妙地融合了創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。