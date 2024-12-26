竹市府投入800萬經費 改造牛埔公園成水資源回收示範區

新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區，工程包括重新規畫公園內的活動空間與步道系統，打造透水步道，工程將採用雨水積磚回收雨水並加強雨水入滲量，促進植栽生長，提升休憩品質。

新竹市代理市長邱臣遠指出，公園改造工程應充分考量生態環境，牛埔公園總面積約為0.21公頃，其中54%為市有土地，46%為國有土地，目前公園設施老舊，園內的人行動線不友善且動線配置不佳，此外，體健設施和遊具也存在老化問題。這次牛埔公園改善工程，將順應自然地形高差，並設置地景遊戲設施，改善現有棚架，並增設雨水回收利用機制。

邱臣遠表示，改善工程將從3大方向進行提升，首先通過增加透水鋪面和雨水回收系統，打造韌性海綿城市，強化水資源環境回收機制；其次優化公園內的動線並增設無障礙設施，確保各年齡層市民的便利使用；最後提升夜間照明與遊憩設施，增強公園的安全性與便利性。

新竹市工務處指出，這次市府投入800萬元，重新規畫公園內的活動空間與步道系統，營造舒適、易行的步道環境。此外，公園內的休憩空間也將進行重整，包括設置地景遊戲設施、重新配置體健設施及改善現有棚架，提升社交和休憩功能。