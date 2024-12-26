快訊

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

竹市府投入800萬經費 改造牛埔公園成水資源回收示範區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區。圖／新竹市政府提供
新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區。圖／新竹市政府提供

新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區，工程包括重新規畫公園內的活動空間與步道系統，打造透水步道，工程將採用雨水積磚回收雨水並加強雨水入滲量，促進植栽生長，提升休憩品質。

新竹市代理市長邱臣遠指出，公園改造工程應充分考量生態環境，牛埔公園總面積約為0.21公頃，其中54%為市有土地，46%為國有土地，目前公園設施老舊，園內的人行動線不友善且動線配置不佳，此外，體健設施和遊具也存在老化問題。這次牛埔公園改善工程，將順應自然地形高差，並設置地景遊戲設施，改善現有棚架，並增設雨水回收利用機制。

邱臣遠表示，改善工程將從3大方向進行提升，首先通過增加透水鋪面和雨水回收系統，打造韌性海綿城市，強化水資源環境回收機制；其次優化公園內的動線並增設無障礙設施，確保各年齡層市民的便利使用；最後提升夜間照明與遊憩設施，增強公園的安全性與便利性。

新竹市工務處指出，這次市府投入800萬元，重新規畫公園內的活動空間與步道系統，營造舒適、易行的步道環境。此外，公園內的休憩空間也將進行重整，包括設置地景遊戲設施、重新配置體健設施及改善現有棚架，提升社交和休憩功能。

工務處說明，為強化水資源再利用，工程增加雨水入滲面積，且採用雨水積磚回收雨水供澆灌使用，另增植原生種植栽，考量日照挑選合適品種以作為生物棲地。繼和平公園、鹽水公園改造完成之後，牛埔公園接續動工，持續為香山區推動公園改造進程，未來市府將持續改善區內公園綠地，打造宜居永續及兼具特色、舒適的休憩環境。

新竹市代理市長邱臣遠指出，這次牛埔公園改善工程，將順應自然地形高差，並設置地景遊戲設施，改善現有棚架，並增設雨水回收利用機制。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，這次牛埔公園改善工程，將順應自然地形高差，並設置地景遊戲設施，改善現有棚架，並增設雨水回收利用機制。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處指出，這次市府投入800萬元，重新規畫公園內的活動空間與步道系統，營造舒適、易行的步道環境。圖／新竹市政府提供
新竹市工務處指出，這次市府投入800萬元，重新規畫公園內的活動空間與步道系統，營造舒適、易行的步道環境。圖／新竹市政府提供

新竹 機制 雨水

延伸閱讀

雅魯藏布江下游水電工程獲准 電量估三峽3至5倍 造價逾兆

老屋加裝電梯 節稅有術

流標多次…竹市關埔國小體育館今開工 2樓規劃環形運動步道

欣陸旗下大陸工程奪環狀線南環段 CF670區段 工程量上看1,300億元

相關新聞

桃首例境外麻疹衛生局曝足跡 同時間在場者需健康管理

桃園市衛生局今天發布今年首例境外移入麻疹確診病例，疫調發現患者為45歲男子，具傳染力期間曾進出桃園區南平路一家火鍋店、藥...

竹市府投入800萬經費 改造牛埔公園成水資源回收示範區

新竹市政府投入800萬元經費改善香山區牛埔公園曁周邊環境，預計打造香山區水資源回收機制示範區，工程包括重新規畫公園內的活...

桃園首輛捷運列車開箱！張善政：孕育成形、邁進北段通車

桃園市長張善政今天中午到捷運綠線北機廠，主持第一輛列車開箱，肯定捷工局督促打造車廂的承包商韓國現代樂鐵公司，如期在12月...

春遊新選項 探索苗栗金牌農村壢西坪與黃金小鎮

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪與公館鄉黃金小鎮休閒農業區，今年度榮獲農業部金牌農村的肯定，不僅保留了農業的純樸風貌，還巧妙地融合了創...

2025桃園角板山梅花季明年初舉行 不塞車資訊一次看

桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，20...

新竹人的垃圾惡夢還未解決 竹縣環保局災防3計畫防火警

新竹縣政府焚化爐今天早上點火試營運，啟用後，將加快腳步去化25萬公噸暫置垃圾，但還得要花5年時間，目前新豐掩埋場依舊堆置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。