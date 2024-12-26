醫院火警危機重重 桃消前進長照中心搶救演練提升應變

國內10月發生2起醫院火警，其中屏東東港安泰醫院釀9人喪命，引發社會議論，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力，建立與消防分隊間的溝通橋樑，避免憾事再次發生。

大園分隊今於長青長照中心辦理搶救演練，該長照中心收容人數近50人，大部分住民為行動不便的年長者，又有多數住民是需依靠氧氣供應維生，萬一發生災害，恐不具備自主應變的能力，因此選定該場所辦理搶救演練。

今演練模擬夜間時房間內的電器引燃附近可燃物，產生大量濃煙，在人力相較不足的情況下，盡可能縮短應變的時間，並利用「床墊強化背帶」，將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難，等待消防隊的救援；另若住民需依靠氧氣供應維生，場所員工如何應變，並與消防指揮官確實交接，是今天演練的重點。