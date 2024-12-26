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醫院火警危機重重 桃消前進長照中心搶救演練提升應變

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
國內10月發生2起醫院火警，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力。圖／大園分隊提供
國內10月發生2起醫院火警，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力。圖／大園分隊提供

國內10月發生2起醫院火警，其中屏東東港安泰醫院釀9人喪命，引發社會議論，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力，建立與消防分隊間的溝通橋樑，避免憾事再次發生。

大園分隊今於長青長照中心辦理搶救演練，該長照中心收容人數近50人，大部分住民為行動不便的年長者，又有多數住民是需依靠氧氣供應維生，萬一發生災害，恐不具備自主應變的能力，因此選定該場所辦理搶救演練。

今演練模擬夜間時房間內的電器引燃附近可燃物，產生大量濃煙，在人力相較不足的情況下，盡可能縮短應變的時間，並利用「床墊強化背帶」，將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難，等待消防隊的救援；另若住民需依靠氧氣供應維生，場所員工如何應變，並與消防指揮官確實交接，是今天演練的重點。

第三大隊表示，演練前轄區消防分隊與場所頻繁的溝通及多次的情境模擬，也讓場所發現原訂應變程序的盲點所在，透過每次的練習及討論解決方案，才能讓應變作為更加完整，並且能符合實務狀況，災害是瞬息萬變的，唯有持續思考及練習，並且落實自衛消防編組演練，才能降低災害損失。

大園分隊今於長青長照中心搶救演練，其中利用「床墊強化背帶」將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難。圖／大園分隊提供
大園分隊今於長青長照中心搶救演練，其中利用「床墊強化背帶」將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難。圖／大園分隊提供
國內10月發生2起醫院火警，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力。圖／大園分隊提供
國內10月發生2起醫院火警，桃園市消防局第三大隊大園分隊有鑑於此，於今日選定長照中心辦理搶救演練，希望針對避難弱者場所，提升場所自衛消防編組的應變能力。圖／大園分隊提供
大園分隊今於長青長照中心搶救演練，其中利用「床墊強化背帶」將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難。圖／大園分隊提供
大園分隊今於長青長照中心搶救演練，其中利用「床墊強化背帶」將住民以快速、安全的方式移動至相對安全空間避難。圖／大園分隊提供

屏東 溝通 長照

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