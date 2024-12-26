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桃首例境外麻疹衛生局曝足跡 同時間在場者需健康管理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局以圖片說明麻疹症狀。圖／衛生局局提供
桃園市衛生局以圖片說明麻疹症狀。圖／衛生局局提供

桃園衛生局今天發布今年首例境外移入麻疹確診病例，疫調發現患者為45歲男子，具傳染力期間曾進出桃園區南平路一家火鍋店、藥局，同時間在場的人需自主健康管理。

衛生局說明疫調，指出男子12月初前往柬埔寨工作，19日返回台灣20日開始感到不適，23日症狀未見改善於是求助診所，24日脖子、耳後及手部明顯紅疹，再到診所就醫被通報疑似麻疹病例，26日確診。接獲通報後，立即啟動相關防治措施，並已掌握約200名接觸者資訊和做健康監測。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，主要透過空氣和飛沫傳播，潛伏期約7至18天，出疹前後4天都有傳染力。上述確診者的足跡包括12月20日中午至桃園區南平路的錢都涮涮鍋用餐，同月23、24日上午大樹連鎖藥局桃園南平店，同日期時間有進出這些場所的人，請主動做18天的健康管理；如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打衛生局防疫專線0800033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局強調，今年國際麻疹疫情嚴峻，歐美先進國家及鄰近的中國大陸、日本、東南亞地區有多起病例報告，呼籲應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區。

一般民眾特別是1981年後出生的成人，如計劃前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢，評估是否需自費接種MMR疫苗，此外民眾出入醫院或人潮密集之公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，如出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關的活動及旅遊史。如有任何疑問，民眾可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線洽詢。

桃園 衛生局 麻疹

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