石門水庫奠定台灣水利基礎 桃再生水廠未來供水達21萬噸

桃園市是全國第一大的工業科技城市，擁有超過 30 座工業園區，水資源的供應十分重要，桃園市長張善政表示，今年適逢桃園大圳通水100周年，而過去石門水庫興建時仰賴國外技師，後來其他水庫借鏡，奠定台灣水利基礎，不過氣候變遷影響考驗水資源調度能力，希望專業交流平台，讓未來用水更加充足。

中華水資源管理學會第10屆第2次年會、研討會暨智慧地下水成果發表會，今上午舉行，張善政出席致詞表示，桃園在台灣水利歷史發展上扮演重要角色，今年桃園大圳通水100周年，石門水庫為台灣第一個重大水利建設，過去興建時仰賴很多外國技師，不過後來國內其他水庫有石門水庫當借鏡，石門水庫也帶動國內水利工程自主技術發展，成為重要里程碑。

張善政說，桃園以「千埤之鄉」著稱，從天往下看遍布的埤塘像散落的珍珠，而埤塘在台地地勢上發揮重要的水資源調度功能，展現先民開發智慧。今年初水情不樂觀時，為減輕石門水庫供水壓力，經濟部水利署將三峽河及大漢溪側流水源南調供應北桃園，農業部農田水利署相關管理處也協助優先利用埤塘與河川水源，再透過加強灌溉管理以減少石門水庫出水量，氣候變遷影響，期望藉由專業交流平台，讓未來用水更加充足，民生與產業持續受益。

桃園市水務局表示，市府積極向中央爭取補助經費推動各項水資源計畫，地下水方面，為強化地下水資源利用與有效管理，推動安裝智慧量水設備，透過物聯網與智慧化管理的方式，將相關數據自動傳輸至智慧管理平台，目前已收錄超過700口水權井的抽水數據，掌握桃園8成以上地下水水權使用量，有效控管地下水資源，維護安全水位。