桃園首輛捷運列車開箱！張善政：孕育成形、邁進北段通車

桃園市長張善政今天中午到捷運綠線北機廠，主持第一輛列車開箱，肯定捷工局督促打造車廂的承包商韓國現代樂鐵公司，如期在12月交車，也等於比原先規畫交車時間提前3個月，讓列車能夠接著做靜態動態測試，拚2026年北段7站先通車。

張善政也和樂鐵執行長、市府團隊、議員、立委與北機場在地的大園區里民一起開箱，大家一起拉開車廂外的紅布幔，見證列車全貌，還分批上車參觀，體驗最新的捷運列車，里長和里民都覺得新的列車無論空間還有光線，以及舒適度都很讚，紛紛拍照留念。

桃捷公司董事長沈志藏也肯定捷運綠線列車車廂打造的技術，指出寬3公尺的車廂是目前國際最常採用的中運量以上的車廂，舒適度和各方面的品質都具國際水準。捷工局長劉慶豐說，當初還特別請團隊按照人體工學找出最適合的座椅角度，連車廂的活動式乘客手拉環的高度，也要求樂鐵打造符合台灣乘客使用習慣的裝置。

張善政表示，捷運綠線北段7段通車期程由原先的6年縮短為4年，捷工局運用的專業還有高效率管理，讓多項工程同時進行，首輛列車提早3個月抵達北機廠，使2026年通車目標邁進一大步，接下來捷運工程團隊將在北機廠做列車靜態測試，明年下半年可以做動態測試，預計2026通車。