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桃園首輛捷運列車開箱！張善政：孕育成形、邁進北段通車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政、議員、韓國樂鐵執行長進捷運列車燦坤。記者鄭國樑／攝影
張善政、議員、韓國樂鐵執行長進捷運列車燦坤。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天中午到捷運綠線北機廠，主持第一輛列車開箱，肯定捷工局督促打造車廂的承包商韓國現代樂鐵公司，如期在12月交車，也等於比原先規畫交車時間提前3個月，讓列車能夠接著做靜態動態測試，拚2026年北段7站先通車。

張善政也和樂鐵執行長、市府團隊、議員、立委與北機場在地的大園區里民一起開箱，大家一起拉開車廂外的紅布幔，見證列車全貌，還分批上車參觀，體驗最新的捷運列車，里長和里民都覺得新的列車無論空間還有光線，以及舒適度都很讚，紛紛拍照留念。

桃捷公司董事長沈志藏也肯定捷運綠線列車車廂打造的技術，指出寬3公尺的車廂是目前國際最常採用的中運量以上的車廂，舒適度和各方面的品質都具國際水準。捷工局長劉慶豐說，當初還特別請團隊按照人體工學找出最適合的座椅角度，連車廂的活動式乘客手拉環的高度，也要求樂鐵打造符合台灣乘客使用習慣的裝置。

張善政表示，捷運綠線北段7段通車期程由原先的6年縮短為4年，捷工局運用的專業還有高效率管理，讓多項工程同時進行，首輛列車提早3個月抵達北機廠，使2026年通車目標邁進一大步，接下來捷運工程團隊將在北機廠做列車靜態測試，明年下半年可以做動態測試，預計2026通車。

捷工局說明，捷運列車在北機廠測試軌上進一步測試相關界面，包括整合車輛系統、車載號誌設備與外部供電系統等的運作狀況，確保列車運行能保持最高安全標準後，列車將於明年下半年開上主線進行動態測試，屆時市民將能看到捷運綠線列車在高架橋上行駛的畫面，捷運團隊也會持續努力，通過這一系列測試提供最便捷、安全的捷運系統，讓市民朋友坐得舒適、行得安全。

里長和里民輪流在捷運列車前拍照。記者鄭國樑／攝影
里長和里民輪流在捷運列車前拍照。記者鄭國樑／攝影
張善政與市府團隊、議員、立委、里長、在地民眾為捷運綠線第一輛列車開箱。記者鄭國樑／攝影
張善政與市府團隊、議員、立委、里長、在地民眾為捷運綠線第一輛列車開箱。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線第一輛列車開箱。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線第一輛列車開箱。記者鄭國樑／攝影

捷運 桃園 車廂

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