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春遊新選項 探索苗栗金牌農村壢西坪與黃金小鎮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
壢西坪休閒農業區最近融合了自然與藝術的獨特裝置作品，並舉辦各類活動，是探索苗栗金牌農村的春遊新選項。圖／苗栗縣政府提供
壢西坪休閒農業區最近融合了自然與藝術的獨特裝置作品，並舉辦各類活動，是探索苗栗金牌農村的春遊新選項。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪與公館鄉黃金小鎮休閒農業區，今年度榮獲農業部金牌農村的肯定，不僅保留了農業的純樸風貌，還巧妙地融合了創新活動與多元體驗，成為民眾探索苗栗田園魅力的春遊新選項。

苗縣府指出，壢西坪休閒農業區最近融合了自然與藝術的獨特裝置作品，並舉辦各類活動，如「水果之鄉全國馬拉松」與「農村體感藝術季」，將運動、藝術與農業文化結合，吸引來自各地的遊客參與。

其中，寨酌然野奢庄園的藝術裝置和自然景觀相得益彰，成為壢西坪的一大亮點。當地藝術家創作的石虎窯、加冕與喜相逢等作品，巧妙融合了自然元素，呈現出獨特的藝術性與地域特色，遊客在此不僅能欣賞到壯麗的鯉魚潭美景，讓旅行變得更加難忘。

而位於公館鄉的黃金小鎮，依靠穿龍圳流經的灌溉水源，成為當地農業的重要支柱，遊客可以參與豐富的農事體驗，品味道地的客家美食，享受農村旅遊的樂趣。在春節期間，也可前往公館農會餐廳的穿龍食堂品嚐最傳統的年味，還可以預訂豪華年菜，與家人一同圍爐。

此外，當地著名餐廳如棗莊古藝庭園膳坊、紅棗食府和巧軒餐廳，提供以當地農產為主的客家菜和創意料理，讓遊客在品嚐美食的同時，深入了解公館的農業與文化特色。

創意料理 客家美食 餐廳

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