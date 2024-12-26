快訊

整理包／勞工紓困貸款最高領10萬！一文搞懂申請資格、步驟 把握11個工作日申辦

直播／批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

聽新聞
0:00 / 0:00

2025桃園角板山梅花季明年初舉行 不塞車資訊一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。資料照。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。資料照。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行，加上大溪區景點眾多，為避免交通壅塞，大溪警分局提醒，遊客車輛請停放仁愛及上台地停車場，並加強違停取締。

角板山行館2公頃面積，共種植梅樹296棵，樹齡最長的梅樹始於1961年，承載歷史記憶而別具意義，梅花越冷越開花，遇到寒流的話會使梅花開的更快，預計這一、兩周或到過年前，將會是全盛開放的景況，2025角板山梅花季活動將於明年1月4、5、11、12日連2周舉行。

大溪警表示，周邊鄰近景點還有角板山公園、復興區青年活動中心、羅浮溫泉、大溪老茶廠，石門水庫等遊覽名勝景點及市集小吃，且正值復興區桶柑、甜柿、香菇、木耳、金針菇、薑黃粉等眾多蔬果產季可供選購，預計將吸引眾多遊客前來，大溪警分局規畫相關交通疏導措施，提醒遊客車輛需停放仁愛及上台地停車場，平日期間派遣員警執行活動會場周邊違停車輛取締工作，假日期間編排警力於活動會場周邊重要路口指揮疏導，並執行違停車輛取締請民眾勿違規停車。

警方呼籲，活動會場附近雖有復興區公所為自行開車前往旅遊的民眾提供仁愛及上台地等二處停車場，但建議遊客多加利用大眾運輸前往，避免交通壅塞，影響出遊興致。

桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。報系資料照
桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。報系資料照
桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。圖／大溪警分局提供
桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行。圖／大溪警分局提供

景點 梅花 角板山

延伸閱讀

歲末發紅包！桃園生育補助對象放寬設籍條件 新制明年上路

獨／嶺東科大前併排停車接小孩…釀女大生撞死女大生 違停也判刑

疑鄰居間起糾紛！巷弄騎樓近300輛機車被檢舉違停 民眾叫苦

盼「不只是畫餅」 張善政就職2年盤點團隊績效：住桃園幸不幸福最重要

相關新聞

興建3年…竹縣焚化爐今點火試燒 楊文科承諾5年內消化掩埋場垃圾

新竹縣高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）今天上午9時許點火試燒，預估未來每天可處理500噸垃圾。新竹縣長楊文科承諾，將在5年...

春遊新選項 探索苗栗金牌農村壢西坪與黃金小鎮

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪與公館鄉黃金小鎮休閒農業區，今年度榮獲農業部金牌農村的肯定，不僅保留了農業的純樸風貌，還巧妙地融合了創...

2025桃園角板山梅花季明年初舉行 不塞車資訊一次看

桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，20...

新竹人的垃圾惡夢還未解決 竹縣環保局災防3計畫防火警

新竹縣政府焚化爐今天早上點火試營運，啟用後，將加快腳步去化25萬公噸暫置垃圾，但還得要花5年時間，目前新豐掩埋場依舊堆置...

歲末發紅包！桃園生育補助對象放寬設籍條件 新制明年上路

桃園市生育補助請領辦法至少要父母其中一方設籍桃園滿1年，否則其他辦法限制繁多，結果預算編了發不完。桃園市議會無黨聯盟與國...

光電場把關 環團籲速訂「景觀門檻」

中央對太陽光電設置景觀審定原則的增修還在研議中，環團呼籲應加速制定一套有關光電場「景觀門檻」，學者則建議應由內政部國土管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。