2025桃園角板山梅花季明年初舉行 不塞車資訊一次看

桃園市復興區角板山行館是北台灣最大的梅園之一，也是北台灣最佳的賞梅地點，每年12月下旬至隔年1月正是梅花盛開的季節，2025角板山梅花季活動將於明年1月前2周末舉行，加上大溪區景點眾多，為避免交通壅塞，大溪警分局提醒，遊客車輛請停放仁愛及上台地停車場，並加強違停取締。

角板山行館2公頃面積，共種植梅樹296棵，樹齡最長的梅樹始於1961年，承載歷史記憶而別具意義，梅花越冷越開花，遇到寒流的話會使梅花開的更快，預計這一、兩周或到過年前，將會是全盛開放的景況，2025角板山梅花季活動將於明年1月4、5、11、12日連2周舉行。

大溪警表示，周邊鄰近景點還有角板山公園、復興區青年活動中心、羅浮溫泉、大溪老茶廠，石門水庫等遊覽名勝景點及市集小吃，且正值復興區桶柑、甜柿、香菇、木耳、金針菇、薑黃粉等眾多蔬果產季可供選購，預計將吸引眾多遊客前來，大溪警分局規畫相關交通疏導措施，提醒遊客車輛需停放仁愛及上台地停車場，平日期間派遣員警執行活動會場周邊違停車輛取締工作，假日期間編排警力於活動會場周邊重要路口指揮疏導，並執行違停車輛取締請民眾勿違規停車。

警方呼籲，活動會場附近雖有復興區公所為自行開車前往旅遊的民眾提供仁愛及上台地等二處停車場，但建議遊客多加利用大眾運輸前往，避免交通壅塞，影響出遊興致。