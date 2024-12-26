新竹人的垃圾惡夢還未解決 竹縣環保局災防3計畫防火警

新竹縣政府焚化爐今天早上點火試營運，啟用後，將加快腳步去化25萬公噸暫置垃圾，但還得要花5年時間，目前新豐掩埋場依舊堆置大量垃圾，先前還屢有大火事件，民怨不斷，對此，環保局長蕭宏杰回應，已獲中央補助啟動災害預防3計畫全面防止自燃，增加人力、物力，篩分減少暫置量，明年將設置沼氣管等改善工程。

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場垃圾去化困難，偏偏又不斷發生自燃火警，6年來大小火事已發生近70起，多次自燃原因來自於堆置垃圾，因沼氣引發的火警，25萬垃圾成不定時炸彈，新竹人惡夢。

乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝呼籲，新竹縣府應優先處理頭前溪上游的垃圾問題，廢止上游掩埋場使用，避免一到焚化爐歲修就必須運垃圾到頭前溪上游堆置的可能，其次民眾關心新豐掩埋場的垃圾如何解決，因為掩埋場天量的垃圾，猶如不定時炸彈、何時會自燃沒人能預測。

近年新豐掩埋場大量垃圾堆積，原設置的灑水系統已無法完全控制所有區域，蕭宏杰說明，掩埋場內已備有水車等消防設施，並獲得環境部核定補助3年專案管理經費1764萬元，包含管理人員人事費、機具租賃費及場區管理巡查與災害應變，更多人力、物力來有效管理掩埋場。

此外，今年8月起與民間鍋爐業者合作，將巨大破碎物篩分成再生燃料去化，以釜底抽薪方式減少暫置量，今年計畫經費2600萬元，截至目前已完成4431公噸，明年度將繼續執行，預計3年將篩分1萬5000噸廢棄物。

最後是新豐掩埋場改善工程，預計將暫置垃圾分區堆置並設置沼氣管，上方覆蓋再生粒料，減少自燃機率。工程已爭取到中央2年補助1932萬元，補助項目為暫置垃圾盤整、沼氣管鋪設及再生粒料覆蓋等工程，預計明年上半年可完成工程發包及開工。