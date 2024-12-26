興建3年…竹縣焚化爐今點火試燒 楊文科承諾5年內消化掩埋場垃圾

新竹縣高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）今天上午9時許點火試燒，預估未來每天可處理500噸垃圾。新竹縣長楊文科承諾，將在5年之內消化新竹縣境內掩埋場堆置的垃圾，未來新竹縣不必仰賴外縣市協助代燒垃圾，自己就可處理，結束困擾新竹縣多年的垃圾危機。

20多年來，新竹縣不斷有興建焚化爐的呼聲，卻因近年垃圾量大增，又面臨新竹市焚化爐歲修、拒代燒等問題，導致垃圾堆積如山，一度達到堆置25萬噸垃圾的天量，更頻繁發生掩埋場失火、空汙，惹得民怨沸騰，直到2021年7月新竹縣焚化爐動工才得以看見曙光。

楊文科今天藉就職6周年，宣布新竹縣焚化爐點火啟動，來自各鄉鎮的垃圾車在一聲令下，從緩緩打開的垃圾投入口，將垃圾傾倒進焚化爐中。未來新竹縣每天產出的廢棄物，都可經由焚化爐燃燒，同時也將逐步去化堆置在掩埋場的垃圾，還可將燃燒垃圾的熱能轉化為電力供應，並經高效能熱處理，將汙染減至最低。

楊文科提到，新豐掩埋場、竹東掩埋場等垃圾，縣府承諾在5年之內消化完畢，焚化爐歷經3年多興建，終於點火試燒，雖工程還未完全完工，但將從今天起投入試營運，採BOO運營模式，讓民間企業參與投資運營，新竹縣府也承諾業者每年8萬噸代燒量。

新竹縣府表示，新竹縣焚化爐採用先進燃燒技術和排放控制系統，能有效將熱能轉換成電能，達到轉廢為能的再生循環，擁有比傳統焚化爐更高的經濟效益，且能減少溫室氣體排放，提高再生能源自給率，將成為國內廢棄物再生能源發電的標竿，同時在焚化垃圾前會經由篩選，分揀出金屬廢棄物回收再利用，減少爐渣產生量，延長焚化爐壽命。

對於焚化爐啟用，地方環團也給予肯定，不過仍提出建議。乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，焚化爐啟用能逐步將垃圾去化值得肯定，但呼籲縣府加強宣導垃圾減量，否則若讓民眾以為既然有焚化爐就不用擔心垃圾問題，最終垃圾量只會繼續增加，或許沒幾年後焚化爐又不敷使用，導致垃圾又必須堆置在掩埋場，再次發生如竹東垃圾山般廢棄物汙染水源的問題。