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歲末發紅包！桃園生育補助對象放寬設籍條件 新制明年上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府放寬生育補助津貼發放對象，新制的明年上路。示意圖／Ingimage
桃園市政府放寬生育補助津貼發放對象，新制的明年上路。示意圖／Ingimage

桃園生育補助請領辦法至少要父母其中一方設籍桃園滿1年，否則其他辦法限制繁多，結果預算編了發不完。桃園市議會無黨聯盟與國民黨團呼籲調整辦法，建議小孩出生且設籍桃園滿1年就發放；桃園市政府表示，明年將放寬標準。

桃園現行生育補助第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，多胞胎每名再加碼1萬元，申請條件則限制父母其中一方須設籍桃園滿1年，如設籍僅10個月，必須原戶籍位於北北基且北北基設籍時間與桃園合併計算滿1年，不符上述條件則不予發放。

賴姓男子今年1月舉家從台中搬到桃園，妻子2月懷孕、9月生產，因設籍不滿1年，無法請領生育補助。他表示，生小孩至少要2、3萬元，生完之後調理也要不少錢，有沒有補助，負擔差很多。

無黨聯盟議員于北辰表示，桃園鼓勵生育，也有全國首創的婦幼局，但婦幼政策不夠親民，有孕婦從外縣市搬來桃園2個月後生產，領不到桃園的補助，也領不到原本縣市的補助，變成補助人球。桃園有編預算補助生育，但因發放條件限制，預算發不完，建議放寬。

桃園市婦幼局表示，刻正規畫明年新增一項申請條件，明年度出生的新生兒，只要父母其中一方在小孩出生前就設籍桃園，且小孩出生後仍連續設籍桃園達1年，即具備補助資格，限符合資格後2個月內提出申請，新辦法預計明年實施，鼓勵市民增加生育意願。

無黨聯盟總召李家興表示，婦幼局是全國首創，希望福利政策能帶動全國調整作法，嘉惠所有父母。

國民黨總召徐玉樹表示，此次放寬資格限制，照顧更多人，非常貼心；副召梁為超與詹江村肯定市府政策，建議廣為宣傳，避免民眾漏接市府美意，也盼各縣市都跟進。

桃園 生育補助

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